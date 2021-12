La parabola di Giorgia Meloni è già in fase discendente? Secondo i sondaggi politici di SWG per TgLa7 non tira una buona aria per Fratelli d’Italia

La parabola di Giorgia Meloni è già in fase discendente? Secondo i sondaggi politici di SWG per TgLa7 che ha illustrato Enrico Mentana durante l’edizione di ieri sera Fratelli d’Italia non solo non riesce più ad avvicinarsi al Partito Democratico stabilmente in vetta ma rischia anche di essere scalzato dal secondo posto dal suo più importante avversario interno, la Lega.

Sondaggi politici oggi: mentre il PD è stabile al primo posto Fratelli d’Italia è in calo

Più nel dettaglio il Partito Democratico nella rilevazione SWG di ieri è il primo partito davanti a Fratelli d’Italia e Lega: Il Pd sale infatti al 22,2%, guadagnando lo 0,1% rispetto a sette giorni fa, mentre la forza politica guidata da Giorgia Meloni frana di mezzo punto percentuale e scende al 19,7%. Voti che rimangono comunque nel centrodestra perché la Lega inaspettatamente rispetto alle perfomance degli ultimi mesi che cresce dello 0,6% arrivando al 19,6%, a un soffio quindi dal ritornare il primo partito della compagine. Non si arresta invece la parabola negativa del Movimento 5 Stelle che lascia per strada quasi mezzo punto percentuale (-0,4%), attestandosi appena al 13,9%. Nel centrodestra insieme a Fratelli d’Italia perde terreno ancheForza Italia, che passa dal 7,7% di una settimana fa al 7,4%.

Per quanto riguarda le altre forze politiche Azione passa dal 3,8% al 4% di una settimana fa mentre i Verdi salgono al 2,6. Italia Viva recupera un decimo di punto percentuale piazzandosi al 2,2% contro il 2,1 di sette giorni fa, invece Sinistra Italiana balza dal 2,2 al 2,5% con un incremento dello 0,3%. MDP Articolo 1 non bissa il risultato positivo perdendo lo 0,1%.