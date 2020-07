Sondaggi Euromedia Research: sale la fiducia in Conte ma Salvini guadagna voti

Il sondaggio di Euromedia Research presentato oggi da Alessandra Ghisleri su La Stampa dice che sale la fiducia nel premier: Giuseppe Conte in quattro giorni guadagna il 2.4% nell’indice di fiducia, passando dal 41.5% di venerdì 17 luglio al 43.9% di martedì 21 luglio. Anche nelle valutazioni il nostro Paese si divide in due: il 44.4% ritiene che il premier si sia dimostrato all’altezza della situazione mentre il 42.8% lo critica, anche fortemente, sul suo operato. La conferma di questo la troviamo anche nelle interpretazioni offerte dal campione degli intervistati in merito a quanto accaduto negli ultimi giorni a Bruxelles: il 44.3% ritiene che questo negoziato sia stato decisivo sia per l’arrivo di nuove risorse da immettere nel nostro sistema economico che per aver sottolineato in Europa l’importanza fondamentale dell’Italia.

Per quanto riguarda le intenzioni di voto, rispetto all’ultima rilevazione il Partito Democratico guadagna lo 0,6% mentre il MoVimento 5 Stelle perde lo 0,2% così come Sinistra Italiana. La Lega cresce di un punto percentuale e Fratelli d’Italia dello 0,1% mentre Forza Italia perde l’1,3% e Cambiamo! di Giovanni Toti lo 0,1%. Più o meno stabili gli altri partiti che non appartengono all’area di governo.