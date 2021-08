In Thailandia sono scese in piazza migliaia di persone che accusano il governo di permettere l’immunizzazione solamente ai cittadini più facoltosi

In Italia (e non solo) si è prima scesi in piazza contro le chiusure, poi contro il Green Pass per scongiurare le chiusure ammiccando all’universo no vax. Dall’altra parte del Mondo, invece, si scende in piazza per protestare contro l’impossibilità di accedere alla campagna di immunizzazione, perché il vaccino viene riservato solamente ai cittadini più facoltosi. È con questo spiriti che, nelle scorse ore, i sì vax Thailandia hanno invaso le strade delle varie città.

In Thailandia manifestazioni si-vax, migliaia di persone scendono in piazza perché i vaccini sono riservati ai cittadini più facoltosi. Disordini e feriti pic.twitter.com/ZjtxTx5YuP — Tg3 (@Tg3web) August 8, 2021

Sì vax Thailandia, la manifestazione di chi non può accedere al vaccino

Non sono mancati gli scontri. Come si può vedere dalle immagini trasmesse dal Tg3, infatti, in diverse occasioni le forze dell’ordine e i manifestanti sono entrati in contatto tra di loro, con la polizia che ha effettuato numerose cariche di alleggerimento, ha allontanato la folla con gli idranti e sparato proiettili di gomma e gas lacrimogeno. Il tutto ha provocato tensioni ancora maggiori, con i sì vax Thailandia (molti dei quali sono studenti) che non sono indietreggiati.

La situazione pandemica nel Paese del Sud-Est asiatico si aggrava ogni giorno di più. Dalla metà del mese di giugno, infatti, i contagi sono cresciuti in maniera esponenziale, raggiungendo una media settimanale (negli ultimi sette giorni) di quasi 20mila nuovi casi quotidiani. Il tutto mentre la campagna di immunizzazione procede lenta. Lentissima. Secondo gli ultimi dati, infatti, solamente il 6,1% dei cittadini ha completato il proprio ciclo vaccinale e il totale delle persone che hanno ricevuto almeno una dose è inferiore al 22%. Per rendere i numeri ancor più evidenti, fino a oggi sono state inoculate solamente 19,6 milioni di dosi rispetto a una popolazione che sfiora quota 70 milioni.

(foto e video: da Tg3)