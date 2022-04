“Senza mascherina solo per mangiare la pastiera”, la ricetta di Vincenzo De Luca per Pasqua | VIDEO

Ancora una volta, nella settimana di Pasqua, la pastiera viene utilizzata da Vincenzo De Luca per affrontare i temi legati alle misure prese – in questo caso solamente dalla sua Regione – per contenere la diffusione del virus. Il dolce tipico della tradizione Campania (soprattutto a ridosso delle festività pasquali) era già finito nel “mirino” del governatore nel corso delle prime ondate di pandemia. E ora, ecco la nuova versione di questa storia. Questa volta in salsa mascherina.

De Luca e la mascherina abbassato solo per la pastiera

Nel corso di un punto stampa, Vincenzo De Luca è stato interrogato sul livello di circolazione del virus in Campania. Il Presidente ha parlato di aumento dei contagi e di maggior pressione sugli ospedali (ma non nei reparti di terapia intensiva). E la soluzione, ancora una volta, è quella dell’uso corretto della mascherina. E se la legge nazionale ne prevede l’obbligo solamente al chiuso, in Campania le dinamiche sono ben diverse:

“Sono molto preoccupato e credo che più di me debbano essere preoccupati i cittadini. Qui non c’è bisogno di avere leggi o ordinanze nazionali: in Campania, e in particolare nell’area metropolitana, l’uso della mascherina è obbligatorio comunque, perché abbiamo una tale densità abitativa che per una ragione elementare di prudenza è bene avere l’uso della mascherina. Siamo ormai oltre gli 80mila contagi e, almeno per la mia attività, ormai devo fare lo slalom, abbiamo centinaia di positivi intorno a noi”.

Insomma, anche durante le festività pasquali è necessario tenere alta l’attenzione. Anche per motivi di densità abitativa che amplifica la diffusione del virus. Quindi, quando si potrà togliere la mascherina? Ed ecco la citazione “pasticciera”: