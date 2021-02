Selvaggia Lucarelli contro il medico negazionista: “Vende fumo, e la gente gli crede pure” | VIDEO

Ieri sera, a Piazza Pulita, è andato in scena un acceso scontro tra Selvaggia Lucarelli, in collegamento, e il dottor Franco Trinca, il biologo nutrizionista diventato nelle ultime settimane uno dei principali riferimenti del mondo negazionista e No-vax.

Corrado Formigli ha chiesto a Lucarelli “cosa ci racconta la storia del dottor Trinca, come quella di Amici, come quella di Scoglio, di Bacco e di tutta la compagnia cantante?”, con chiaro riferimento ai medici o presunti tali che da mesi negano il Covid, si schierano contro i vaccini e propagandano assurde cure alternative prive della benché minima evidenza scientifica.

Selvaggia Lucarelli non si fa pregare e, come di consueto, va all’attacco senza mezzi termini:

“In molti li vedono come fenomeni da baraccone, c’è chi li liquida con due parole divertite, e poi finisce che molti cittadini e anche alcuni operatori sanitari vanno dietro alle sue teorie fantascientifiche e non si vaccinano. Non capendo nulla di quello che dice, si fidano di lui. Io ho sentito alcune dichiarazioni del dottor Trinca in manifestazioni di piazza in cui tira fuori slogan coloriti da venditore di fumo, sostenendo apertamente che quello sta accadendo è servito a favorire le multinazionali del farmaco. Ora, mi chiedo: se lei parlasse da benefattore dell’umanità asceta e distaccato da tuto ciò che è materiale e terreno, ci potrebbe pure stare. Solo che lei sta mettendo in commercio la sua linea di caramelle rinforzate. Perché non mette a disposizione tutto il suo sapere all’umanità gratuitamente?”

“Sono d’accordo, e infatti il 30 marzo, è tutto nero su bianco su Pec, ho proposto al Ministero della Salute un kit gratuito per tutta la popolazione italiana contro il Covid. Io non produco nulla, ho fatto solo una consulenza professionale, pagata in modo equo, e poi non c’entro più nulla” è la risposta di Trinca.