Santanchè che vuole fare la morale un disoccupato di 47 anni perché prende il Reddito di cittadinanza | VIDEO

“Non conosco la storia del signore”, ma “farà sicuramente qualche lavoro in nero”. Due concetti espressi nel giro di pochi secondi da Daniela Santanchè che domenica sera, ospite di Massimo Giletti a “Non è L’Arena”, ha voluto fare la morale a un uomo di 47enne – disoccupato – che percepisce il reddito di cittadinanza. Accuse mosse senza essere a conoscenza – come dichiarato dalla stessa senatrice di Fratelli d’Italia – della vita di quel padre di famiglia.

Santanchè fa la morale a disoccupato con reddito di cittadinanza

Nel corso della discussione e del botta e risposta tra Daniela Santanchè e Daniele Aversa – il disoccupato percettore del reddito di cittadinanza in collegamento con gli studi di La7 -, la senatrice ha voluto usare il caso del 47enne per chiedere l’abolizione del sussidio di Stato. E lo ha fatto spiegando di non conoscere la storia dell’uomo, ma dando lo stesso le sue sentenze e i suoi dubbi sulla sua vita.

“Io non conosco la storia del signore, ma ritengo che un uomo che a 47 anni che prende il reddito di cittadinanza… Lei capisce perché noi vogliamo abolirlo. Perché un signore che rifiuta posti di lavoro, trovo che non è neanche dignitoso nei confronti dei suoi figli vedere un padre che sta a casa e prende 950 euro. Non è neanche un insegnamento, perché un genitore ha anche il compito di educare i figli attraverso l’esempio”.

Il 47enne prova a fermare la senatrice, sottolineando il fatto di non aver mai detto di aver rifiutato posti di lavoro. Ma Giletti evita il botta e risposta consentendo a Daniela Santanchè di completare il suo discorso.

“Ascoltando questa testimonianza del signore, sono sempre più convinta che il reddito di cittadinanza così com’è – mentre ci vuole l’assegno di solidarietà per chi non può lavorare -, ma un uomo di 47 anni, bello robusto che prenda 950 euro di reddito di cittadinanza è un motivo in più per toglierlo il sussidio. E lo dico da madre che è anche un pessimo esempio per i figli. Siccome lei metteva in dubbio le parole della signora (protagonista di un altro spezzone della trasmissione, ndr), io metto in dubbio le sue. Perché lei sicuramente farà qualche lavoro in nero. Sicuramente lo farà”.

Insomma, la senatrice è certa di questo fatto senza saperne praticamente nulla. Come ammesso da lei stessa all’inizio. Poi invita tutti a “lavorare”, ripetendolo e gridandolo davanti alla telecamera concludendo con un “ma roba da matti”.

(foto e video: “da “Non è L’Arena“, La7)