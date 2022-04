Alla vigilia della sua seconda missione spaziale, che la porterà sulla Stazione Spaziale Internazionale insieme ai membro dell’equipaggio di Crew-4 Jessica Watkins, Kjell Lindgren e Bob Hines, Samantha Cristoforetti ha parlato in un’intervista al Messaggero della sua imminente partenza e delle conseguenze del suo lavoro sulla sua vita privata. Il lancio è previsto per sabato 23 aprile alle 11.26 ora italiana dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral, in Florida. Trascorrerà cinque mesi in orbita per la Missione Minerva dell’Agenzia Spaziale Europea. “Quanti post-it ha messo sul frigorifero?”, chiede il giornalista. “Ho la fortuna di avere un partner che ha sempre dimostrato di cavarsela molto bene in famiglia e di essere il punto di riferimento per i nostri due figli (Kelsi Amel, 5 anni, e Dorian Lev, un anno, ndr) anche per lunghi periodi. Noi astronauti dobbiamo molto a chi ci aiuta quando siamo lontani da casa in missione o in addestramento”, la risposta dell’astronauta.

La risposta di Samantha Cristoforetti a chi le chiede come gestire i figli ora che tornerà nello spazio

Il suo compagno è un ingegnere francese. La coppia, insieme a due bambini, vive vicino al centro astronautico dell’ESA a Colonia, in Germania. A Cristoforetti viene anche chiesto: “Come si spiega ai figli che la mamma andrà per così tanto tempo sulla Stazione internazionale?”. “I nostri figli sono ancora piccoli – risponde – e anche per la maggiore, che ha 5 anni, non è facile farsi un’idea dei tempi dell’assenza della madre. Ma c’è molta serenità”. Sulla difficoltà di spiegare ai propri figli che starà lontana per un po’ di tempo, spiega: “Credo che i figli e le figlie degli astronauti crescano sapendo che c’è la possibilità che a un certo punto prima o poi succederà che la mamma e/o il papà andranno per un periodo nello spazio. Poi è chiaro che in qualche modo bisogna gestire l’assenza, la nostalgia”. Per Cristoforetti si tratta di un ritorno in orbita dopo che nel 2014 aveva partecipato alla ISS Expedition 42/43 Futura.