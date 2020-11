Trump’s Italian cheerleader: come all’estero sfottono Salvini

Prima la mascherina griffata con il logo della campagna elettorale di Trump, poi l’assurda affermazione di voler vigilare su inesistenti brogli elettorali per l’ormai certa vittoria di Biden: “ha ragione Trump, fa bene a chiedere di controllare voto per voto. Ci sono posti dove ci sono più voti che votanti. Ci saranno sorprese, aspettatevele. Confido che possano arrivare delle sorprese”. La sopresa è che anche questa volta Salvini ha rilanciato una bufala, come ha dimostrato Snopes. Ma il leader della Lega grazie al suo attivismo pro Trump si è guadagnato il titolo di Trump’s Italian cheerleader dall’Independent.

Che dire, non ha di certo portato fortuna