E Salvini va in RAI per il debutto di Elisa Isoardi

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini si è recato ieri negli studi della RAI per sostenere la fidanzata Elisa Isoardi, al debutto stagionale ne La prova del cuoco. A raccontarlo oggi è Carlo Tecce sul Fatto, che ci segnala anche lo scatto sull’attenti dei dipendenti RAI e l’inopportuna (visto l’ospite) assenza del direttore di Rai1:

Studi Dear di via Nomentana a Roma, manca mezz’ora per il ritorno di Elisa – dopo una stagione da supplente, anni fa – nel tempio che fu di Antonella Clerici. Il noto fidanzato – nonché ministro dell’Interno e vicepremier leghista –supera i controlli all’ingresso e s’infila nel palazzo: saletta riservata con la “suocera”e i collaboratori di Isoardi. Cadono le cicche di sigarette ai dipendenti di Viale Mazzini, chi corre di qua, chi corre di là, come a dire: “Oh, c’è Salvini! E io che mi metto?”. Il traffico verso la Nomentana aumenta. Tutti che si agitano. Tutti che si telefonano. Angelo Teodoli, il direttore di Rai1, è assente. E il primo giorno, caspita, l’assenza è un macigno.

Salvini aveva anche twittato in mattinata un messaggio di incoraggiamento alla fidanzata:

Il messaggio, però, secondo Luca Morisi, social manager di Matteo Salvini, era stato riempito in risposta di insulti nei confronti della stessa Isoardi: “Battute disgustose”. Ovviamente in rete in molti a quel punto gli hanno ricordato che in occasione degli insulti sessisti a Laura Boldrini scatenati da Salvini, Morisi non si era per niente lamentato.

