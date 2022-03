“Salvini? Il leader più sincero”: l’elogio di Berlusconi al suo (non) matrimonio con Marta Fascina | VIDEO

Nel giorno del suo (quasi) matrimonio con la giovane compagna Marta Fascina, Silvio Berlusconi ci ha tenuto particolarmente ad esprimere il suo più sincero sostegno a Matteo Salvini. E l’ha fatto, manco a dirlo, durante il taglio della torta. L’ex premier, che per le celebrazioni della sua relazione con Fascina ha deciso di fare una festa in grande stile e pochi (ma buoni?) invitati selezionati a Villa Gernetto , ha sentito il bisogno di elogiare il leader della lega. “Matteo Salvini è il leader più sincero che abbiamo in Italia”, ha dichiarato Silvio. E Salvini, preso in contropiede, ha risposto: “Forza Milan”. Il video, ripreso dagli invitati, è diventato virale su Twitter in pochissimo tempo.

A raccontare l’accaduto aveva già provveduto anche Vittorio Sgarbi con una cronaca molto dettagliata: “Tolta la sua famiglia e gli amici della sua cerchia più ristretta – ha raccontato il critico d’arte all’Adnkronos – gli unici ospiti eravamo io, Matteo Salvini e Gigi D’Alessio, che ha cantato quattro canzoni in napoletano, tra cui Malafemmena e ‘O Sarracino. E’ stato molto divertente”.

Sgarbi, inoltre, ha precisato che Berlusconi ha evitato qualsiasi “riferimento all’attualità politica italiana o straniera”. Inoltre, fatta eccezione per “quelli della sua corte, le persone esterne saranno state una decina”. Il critico d’arte ha raccontato poi dell’elogio rivolto da Berlusconi a Salvini nel corso del ricevimento: “Salvini è stato definito da lui il politico più coerente, la persona più trasparente nei rapporti politici. Berlusconi ne ha elogiato l’onestà, ma non nel senso in cui la intende Di Pietro: mi riferisco alla chiarezza. Berlusconi ha detto che Salvini è il più trasparente e affidabile dei politici italiani”.