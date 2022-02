Il fuori onda di Sabrina Ferilli ha sollevato un polverone sul web. Poco prima della consegna dei premi della critica durante l’ultima serata del Festival di Sanremo 2022, Amadeus ha chiamato sul palco la sua co-conduttrice, ma in quel momento, da un microfono lasciato inavvertitamente aperto, è risuonata la voce dell’attrice: “Fa il pezzo di me**a co gli altri”, ha detto Sabrina Ferilli dietro le quinte mentre Amadeus stava annunciando i premi della critica.

Cosa è successo (davvero) nel fuori onda di Sabrina Ferilli | VIDEO

E ancora: “Nun ce sto”, avrebbe aggiunto subito dopo rispondendo ad Amadeus che la chiamava. Non è chiaro a chi si sarebbe rivolta l’attrice romana, ma sui social sta montando la polemica per un possibile screzio proprio con il padrone di casa che però, durante la conferenza stampa di questa mattina, ha subito smorzato i toni, asserendo che Sabrina era soltanto inciampata in un cavo.

Alcuni utenti social, tuttavia, piuttosto che con Amadeus, ritengono che Sabrina Ferilli ce l’avesse con Gianni Morandi. Forse tra i due potrebbe essere successo qualcosa nel fuori onda, anche se non sono ancora emersi ulteriori dettagli. In tanti, invece, sostenendo l’ipotetico screzio con Amadeus, hanno evidenziato che subito dopo il fuori onda, l’attrice è arrivata sul palco dell’Ariston e si è rifiutata di dare la mano al conduttore che, dopo averla chiamata, ha fatto il gesto di prenderle il polso per accompagnarla.

Il colpo di scena nella notte.

Sembra essere scoppiato il

FERILLI GATE. Ossia Sabrina Ferilli avrebbe litigato con Amadeus oppure Morandi. I motivi se esistono sono ancora sconosciuti.

Ecco cosa ho raccolto 👀 #sanremo2022 #ferilligate pic.twitter.com/XyD29LgHab — ilMenestrelloh (@ilMenestrelloh) February 6, 2022

Amadeus questa mattina ha fatto chiarezza su quello che è stato ribattezzato sul web il “Ferilli Gate”, spiegando che non c’è stato nessuna tensione con la co-conduttrice, ma solo un piccolo incidente: “Con Sabrina Ferilli non c’è stato nessun nervosismo. Lei è simpaticissima e non è mai stata nervosa ieri. È sempre voluta rimanere su uno sgabello e dietro le quinte, dove parlava con tutti, con il suo linguaggio colorito. Era inciampata su un cavo nel dietro le quinte ed è andata avanti cinque minuti a dire qualsiasi cosa. Ma ce l’aveva con il cavo, non con una persona”.