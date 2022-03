Prima del match interno contro il Napoli, i tifosi del Verona hanno esposto uno striscione che indica le coordinate per bombardare la città partenopea, in un chiaro riferimento alla guerra in corso tra la Russia e l’Ucraina.

Uno striscione decisamente di pessimo gusto è apparso nei pressi dello stadio Bentegodi di Verona, a poche ore dal match della città veneta contro il Napoli. Che la sfida di campionato tra le squadre di Tudor e Spalletti sia tra le più sentite del campionato è assodato, ma in questo caso si è andati decisamente oltre i soliti sfottò pre-partita. Gli ultrà del Verona, infatti, hanno esposto nella notte uno striscione folle di pura istigazione alla violenza.

Il vergognoso striscione dei tifosi del Verona che suggeriscono a Russia e Ucraina di bombardare Napoli

Nel drappo vengono mostrate le bandiere della Russia e della Ucraina e le coordinate geografiche di Napoli, in un chiaro riferimento alla guerra in corso e ai bombardamenti: un invito alla violenza del tutto gratuito e senza senso. Uno striscione che – fortunatamente – contrasta completamente con le numerose attività che la squadra del Verona sta al momento portando avanti per supportare i profughi ucraini. La società scaligera, che almeno per il momento non ha commentato l’episodio, ha provveduto ad allestire un gazebo per la raccolta di generi alimentari, e prodotti necessari anche per le medicazioni, da inviare alle popolazioni ucraine.

Sui social, il vergognoso striscione è già diventato virale e sono in molti a condannare il gesto degli Ultras dell’Hellas, soprattutto su siti e chat dei tifosi del Napoli. Lo scrittore Maurizio de Giovanni su Facebook ha commentato così l’accaduto: “Il raffinato, intelligente e geografico striscione della curva veronese, che dà ai missili russo ucraini la corretta localizzazione dell’obiettivo. Per chi non lo sapesse, sono le coordinate della mia città. Sempre ammirevolmente pronti a cogliere elementi di stretta attualità per rinnovare la propria profonda idiozia razzista”.

Sull’accaduto, inoltre, sono in corso diversi accertamenti, per cercare di trovare i responsabili. Nel frattempo, a Verona continuano ad arrivare centinaia di tifosi del Napoli ed è chiaro che si giocherà in un clima di altissima tensione.