È morto Rossano Rubicondi, il marito di Ivana Trump

Rossano Rubicondi è morto all’età di appena 49 anni. A dare la notizia è stata ieri Simona Ventura su Twitter: “Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio RiP”.

È morto Rossano Rubicondi, l’ex marito di Ivana Trump

Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio RiP 🌹#rossanorubicondi pic.twitter.com/O3NF6V6dee — Simona Ventura (@Simo_Ventura) October 29, 2021

L’ex modello, quarto marito di Ivana Trump, aveva partecipato ad un’edizione dell”Isola dei Famosi’. Elisabetta Gregoraci, su Instagram, pubblica una foto che la ritrae con Flavio Briatore, Rossano Rubicondi e Ivana Trump: “Buon viaggio Rossano, Rip”, il messaggio. Nel 2008, anno del matrimonio con Ivana Trump, Rubicondi venne selezionato come concorrente del reality, all’epoca trasmesso da Rai2 e condotto proprio da Simona Ventura. Venne eliminato nel corso dell’ottava puntata. La partecipazione all”Isola’ segnò l’inizio di una parentesi tra tv e cinema, con la partecipazione al film ‘Natale a Beverly Hills’. Nel 2010, altra apparizione all”Isola dei Famosi’, stavolta come inviato

Racconta Il Corriere che cita il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi: «Aveva un melanoma, lo avevo incontrato un anno fa a cena da amici. Aveva un cerotto sulla mano. Sembrava una cosa da niente. Poi, invece, so che ha affrontato cure pesanti». Rubicondi è diventato noto soprattutto per la sua lunga relazione con Ivana Trump, che aveva conosciuto in un negozio di moda dove lavorava come commesso. Una storia con diversi alti e bassi, culminata anche in un matrimonio durato però solo un mese, per poi lasciare spazio comunque a un ritorno di fiamma. Negli ultimi tempi era tornato a condurre una vita più riservata, sempre negli Usa.