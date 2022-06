Roberto Brambilla, il medico volontario a Leopoli elogiato pubblicamente dal ministro degli Interni ucraino

Per il suo contributo come medico in Ucraina, in particolare dopo il bombardamento russo dello scorso 8 aprile alla stazione ferroviaria di Kramatorsk, Roberto Brambilla – medico e consigliere comunale del Pd di Vimercate da anni volontario dell’associazione “Soleterre”, che opera dal 2003 in un ospedale pediatrico oncologico di Leopoli – ha ricevuto i ringraziamenti pubblici del ministro degli Interni ucraino, Anton Gerashchenko: “Quando è iniziata la guerra – ha scritto su Twitter il membro dell’esecutivo di Kyiv – il chirurgo italiano Roberto Brambilla è arrivato in Ucraina come volontario. Ha aiutato a salvare un quindicenne con ferite gravi dopo l’attacco di Kramatorsk. Ora il ragazzino può ancora camminare. Grazie, signor Brambilla”.

Italian surgeon Roberto Brambilla has come to 🇺🇦 as a volunteer when war began. He helped save a badly wounded 15-year old guy after the attack on #Kramatorsk train station in April. After receiving artificial skin the teen can walk again. Thank you, Signor Brambilla! pic.twitter.com/5Ljk0ZBW6l — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 29, 2022

Roberto Brambilla, il medico volontario a Leopoli ringraziato pubblicamente dal ministro degli Interni ucraino

In un colloquio con il Corriere della Sera, il medico ha riconosciuto il giovane in questione: “Ah certo, ma quello è Arthom”, dice ricordando la vicenda: era arrivato all’ospedale pediatrico Saint Nicholas di Leopoli dopo il bombardamento dell’8 aprile con una profonda ferita alla coscia e un “buco”. Fino ad ora ha curato 72 bambini: “Ricordo anche i nomi – dice – sono in contatto con quasi tutte le famiglie che ho curato. Proprio questa mattina mi è arrivato un messaggio di Yara, una bambina rimasta ferita sempre a Kramatorsk. Ha perso entrambe le gambe, la madre quella destra, il fratello e il padre sono morti. Adesso è negli Stati Uniti per le protesi e la riabilitazione, mi ha mandano foto da lì. Stessa cosa con Igor”. Sul ruolo dei medici in guerra: “Da 50 anni mi occupo di medicina. Medicare vuol dire curare. Anzi vuol dire prendersi cura. L’esatto contrario di quello che succede in guerra. Le vittime di una guerra sono in maggioranza (spesso la quasi totalità) vittime civili che non hanno colpe”.

