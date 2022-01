Roberta Metsola è la nuova presidente del Parlamento Europeo

Roberta Metsola, del Ppe, è la nuova presidente del Parlamento Europeo. La politica maltese è stata eletta alla prima votazione poco fa a Strasburgo, ha annunciato il vicepresidente portoghese dell’S&D Pedro Silva Pereira. I voti sono stati 690, schede bianche e nulle 74, voti espressi 616. La maggioranza era di 309 voti. Metsola ha raccolto 458 voti, la svedese dei Verdi Alice Kuhnke 101, la spagnola della Sinistra Sira Rego 57. Il presidente del Parlamento viene eletto a scrutinio segreto.

Roberta Metsola; chi è la nuova presidente del Parlamento Europeo

La maltese Roberta Metsola è “la presidente più giovane della storia del Parlamento Europeo, che viene da un Paese piccolo, il che dimostra che contano anche i Paesi piccoli nell’Ue. Ed è una donna”. Lo sottolinea il capogruppo del Ppe Manfred Weber, a Strasburgo, dopo l’elezione. “Buon compleanno”, aggiunge, nel giorno del 43esimo compleanno della nuova presidente del Parlamento. Roberta Metsola, compie 43 anni proprio oggi. Maltese, è sposata con un cittadino finlandese, Ukko Metsola. Ha quattro figli. Metsola è stata già vicepresidente del parlamento europeo e ricopriva già la carica di presidente ad interim dopo la morte di David Sassoli. Nella sua presentazione in video ha detto di volersi impegnare per i “diritti civili, i diritti delle donne, non importa da dove vieni o chi ami”. Un’affermazione che però entra in contrasto con le sue parole sull’aborto. Secondo Metsola infatti il tema deve rimanere di competenza nazionale, una posizione, visto che Malta è l’unico paese europeo in cui l’interruzione di gravidanza è vietata, che rivela le sue inclinazioni provita. La nuova presidente del Parlamento Europeo fa parte del “Partit Nazzjonalista” di Malta (cristiano-democratico). La sua candidatura era stata criticata dai Radicali italiani con un appello contenuto in una lettera e rivolto agli europarlamentari: