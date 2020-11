Tre notti americane (in Italia)

Begin the begin.

03/11/20, 19:09 – Fav: Scommetto il mio euro bucato su Trump.

03/11/20, 19:24 – Trib: C’ho una paura.

03/11/20, 19:24 – Fav: Machettefrega!

03/11/20, 19:25 – Trib: Me frega, me frega, è tutto collegato.

03/11/20, 19:26 – Fav: Dice che tra i primi dati, arriveranno quelli dell’Indiana e del Kentucky, che non sono in ballo, ma certe specifiche contee suburbane potrebbero essere significative per capire che vento tira in Ohio e Pennsylvania.

03/11/20, 19:46 – Trib: Io non reggo la maratona. Verso che ora i primi stati?

03/11/20, 19:49 – Fav: Non te lo so dire. Immagino verso le due.

03/11/20, 19:50 – Trib: E allora me sa che lo scoprirò al risveglio.

03/11/20, 19:50 – Fav: Silenzia il cel che ti mando i messaggini.

03/11/20, 19:51 – Trib: Ok.

03/11/20, 19:56 – Fav: Dopo cena, attacco co’ Fox e Cnn.

Night one.

04/11/20, 00:49 – Fav: La “famosa” contea di Covington in Kentucky, vicina all’aeroporto di Cincinnati che invece sta in Ohio, avrebbe i primi voti a favore di Biden. Ma è troppo presto per trarre conclusioni. Ad ogni modo, una piccola lucina.

04/11/20, 00:55 – Fav: Interessanti polls sugli argomenti che più interessano agli elettori. Prima l’economia, seconda la questione razziale, solo terzo il covid al 14%. Questo mi sembra molto pro Trump, potenzialmente.

04/11/20, 01:08 – Fav: Primi dati prelinari dalla Florida. Più o meno come quattro anni fa. Quindi Trump. Ma c’è una contea che sembrerebbe suggerire un risultato diverso.

04/11/20, 01:21 – Fav: Rispetto al 2000, si direbbe che in Florida hanno imparato a contare le schede rapidamente. Biden in testa di poco. Ma le notizie più curiose arrivano dalla Georgia. Molto presto, ma Biden sarebbe in testa.

04/11/20, 01:32 – Fav: CNN – “Georgia could be the story of the night”.

04/11/20, 01:43 – Fav: Georgia does not seem to be the story of the night anymore. Ma Biden torna in testa in Florida.

04/11/20, 02:03 – Fav: Georgia torna ad essere in ballo, come la Florida. Biden è però decisamente avanti in Ohio.

04/11/20, 02:10 – Fav: Anche una delle Carolines è in ballo.

04/11/20, 02:13 – Fav: Insomma, sembrerebbe che Biden stia facendo meglio della Clinton, ma c’è l’incognita dei voti arrivati per posta. In alcuni posti li hanno conteggiati prima, in altri dopo. Si stima che siano in larga maggioranza democratici. Più coscienziosi rispetto al covid, avrebbero preferito votare per posta, senza andare al seggio.

04/11/20, 02:18 – Fav: Ogni stato ha procedure sue, che talvolta sono diverse in ogni contea, quindi… Siamo alle due e mezza e nessuno ha la più pallida idea di come stia andando.

04/11/20, 02:29 – Fav: Si direbbe che Trump possa vincere la Florida, ma perdere Ohio e Pennsylvania. Se così andasse, sarebbe tutto in ballo e bisognerebbe andare a vedere cosa succede altrove, tipo in Arizona.

04/11/20, 02:33 – Fav: Oppure in North Carolina che inaspettatamente sta andando verso Biden. E attenzione che anche il Texas sta sorprendendo.

04/11/20, 02:39 – Fav: CNN – “If Biden wins Ohio, the road to the White House for Trump is blocked” dice un tipo.

04/11/20, 02:42 – Fav: CNN – “No republican has ever won the election without Ohio” dice sempre lo stesso tipo.

04/11/20, 02:57 – Fav: E quindi, quando sono ormai le tre e la Florida dovrebbe andare a Trump… Si direbbe che nonno Joe la possa spuntare, conquistando Ohio e Pennsylvania.

04/11/20, 03:29 – Fav: Attenzione, però. Trump è in testa sia in Michigan che Wisconsin. Dietro in Colorado. Comunque vada, se vince Biden, sarà di poco.

04/11/20, 03:30 – Fav: Colorado sicuro a Biden.

04/11/20, 03:39 – Fav: Ahia… Il vento sta cominciando a girare. I voti postali sono finiti? Forse. Boh?

04/11/20, 03:42 – Fav: L’Ohio è tornato in parità. Trump è in forte rimonta.

04/11/20, 04:00 – Fav: Pure la Pennsylvania ora è in ballo, ma a Philadelphia riaggiorneranno lo spoglio a domani mattina, quindi… Campa cavallo.

04/11/20, 04:01 – Fav: Trump davanti in Ohio.

04/11/20, 04:24 – Fav: Insomma, la rust belt, Michigan, Wisconsin e Pennsylvania è ancora in ballo. Biden deve vincere lì e magari anche in Arizona… Not easy.

04/11/20, 04:25 – Fav: Le agenzie di scommesse hanno virato su Trump. Di sicuro c’è che a quest’ora di solito si sapeva il risultato, a sto giro ancora no.

04/11/20, 04:57 – Fav: Le possibili sorprese, Georgia, Carolinas, Texas dovrebbero andare a Trump, come la Florida. Biden ha ancora chance su questi 4 stati: Pennsylvania, Michigan, Wisconsin e Arizona. Ancora possibile. Basterebbero per vincere.

04/11/20, 05:26 – Fav: Arizona data per sicura a Biden. Rispetto a 4 anni fa, è l’unico stato che cambia casacca.

04/11/20, 05:31 – Fav: Alcuni di questi stati permettono il conteggio dei voti anche nei giorni successivi, quindi bisognerà attendere. Trump scatenerà l’inferno.

04/11/20, 05:35 – Fav: Al momento Trump è in testa sia in Pennsylvania che Michigan e Wisconsin. Ma nei seggi delle grandi città (voti tendenzialmente dem) Biden potrebbe recuperare.

04/11/20, 05:41 – Fav: Le agenzie di scommesse ribaltano nuovamente il pronostico dopo che l’Arizona è andata a Biden. Vabbè, it’s called phishing.

04/11/20, 05:53 – Fav: Bum! Sorpresa. La Virginia va a Biden! Sembrava il contrario.

04/11/20, 06:16 – Fav: Fra poco parla Biden.

04/11/20, 06:44 – Fav: Biden: “Ci vorrà del tempo per conoscere i risultati. Forse domani, forse di più. Ma sono ottimista.”

04/11/20, 06:49 – Fav: Trump su Twitter: stiamo vincendo alla grande ma quelli vogliono rubarci l’elezione!

04/11/20, 07:03 – Fav: Twitter ha oscurato il messaggio. O qualcosa del genere.

04/11/20, 07:14 – Fav: Ah, in tutto questo pure la Georgia è ancora in ballo.

Day after.

04/11/20, 08:14 – Trib: Insomma, me pare de capi’ che stanno a fa’ casino, i ammeregani.

04/11/20, 10:42 – Fav: Nessun casino. L’elezione è sul filo, tocca attendere.

04/11/20, 10:44 – Trib: E quanto?

04/11/20, 10:47 – Fav: Che ne so. Mo’ quelli, gli scrutatori, so’ andati a dormire. Che pretendi.

04/11/20, 10:48 – Trib: E che pretendo? Mi fija ha vomitato tutta notte.

04/11/20, 20:02 – Fav: Biden vince il Wisconsin! Ora, gli manca il Michigan e potrebbe vincere le elezioni, pur perdendo Florida, Ohio e Pennsylvania. Un-fucking-believable!

Night two.

05/11/20, 00:45 – Fav: The pen(sylvania) is on the table.

05/11/20, 00:46 – Fav: Questa l’ho rubata su FB.

05/11/20, 00:48 – Fav: E ridi un po’! Che stai già a letto?

05/11/20, 00:49 – Fav: Si direbbe che Trump se la pija nder culo. E questo va bene. Ma tanto per noi, in Europa, non cambia nulla.

05/11/20, 02:21 – Fav: CNN – Georgia could still be the story of the night.

05/11/20, 02:21 – Fav: Ho messo su “Georgia on my mind.” Ray Charles rulez!

05/11/20, 02:22 – Fav: Georgia too Klux to call.

05/11/20, 02:22 – Fav: Pure questa l’ho rubata su FB. Scema forte, ma mi ha fatto ridere.

05/11/20, 03:15 – Fav: Fox trasmette con un banner: corrupt institutions.

05/11/20, 03:16 – Fav: Bad losers.

05/11/20, 03:19 – Fav: Una delle contee che rimarranno nella memoria, a sto giro, è Maricopa County, Arizona. Pare sia molto significativa sullo shift nei voti delle aree suburbane.

05/11/20, 03:22- Fav: In pratica, quando fanno vedere le mappe delle contee, è tutto un rosso (republicans) con piccoli spicchi di azzurro (dems). Dove ci stanno i rossi, è tutta campagna. I blu stanno nelle città.

05/11/20, 03:23 – Fav: Per questo insistono così tanto con ste suburban areas. Dove una città si è sviluppata e si sono formati quartieri vicino al centro, più mischiati, più dinamici, ecc, ecco che votano democratico.

05/11/20, 03:25 – Fav: Se ci pensi, è curiosa sta cosa. Dove l’economia si sviluppa, votano democratico. Dove sono bifolchi, repubblicano.

05/11/20, 04:16 – Fav: CNN – Trump source: Georgia might be the difference between the White House and the Out House!

05/11/20, 04:22 – Fav: In pratica, la Georgia potrebbe cambiare nettamente lo scenario degli “electoral votes” necessari alla vittoria. Biden deve arrivare a 270. Se ne piglia 300 e passa, Trump potrà fare ricorso, chiedere un nuovo conteggio, bla bla bla, ma se va sotto così di brutto… Goodbye.

05/11/20, 04:23 – Fav: Nun se lo fila manco la Corte Suprema.

05/11/20, 05:04 – Fav: Può anche darsi che il sistema di scrutinio sia lento, ma pure in Italia è successo di dover attendere più di un giorno, quando ci sono state elezioni tirate, anche solo per capire bene i seggi assegnati.

05/11/20, 05:04 – Fav: Tutti dimenticano che si è votato anche per il congresso, il senato, alcuni sceriffi e vari referendum. Cinque stati hanno dato l’ok alla marijuana legalizzata, per dire.

05/11/20, 05:06 – Fav: Può darsi che la lentezza dello spoglio sia dovuto anche a questo. Ganja time.

05/11/20, 05:08 – Fav: Entro le sei del mattino, la mezzanotte americana, si attendono nuovi dati. Ricapitolando: mancano i verdetti finali di Arizona e Nevada ad ovest, Georgia, North Carolina, e Pennsylvania ad est.

05/11/20, 05:09 – Fav: The pen(sylvania) still on the table.

05/11/20, 05:10 – Fav: Nevada e Arizona bastano per i 270 voti elettorali. Trump, vincendo il resto, finirebbe a 268.

05/11/20, 05:11 – Fav: Nevada se ne riparla domani. Zzz.

05/11/20, 05:12 – Fav: Tutto si concentra su Atlanta, Philadelphia e…

05/11/20, 05:12 – Fav: Maricopa county, Arizona!

05/11/20, 06:10 – Fav: Niente. Non arrivano nuovi dati. Mi sa proprio che ci sarà ancora da attendere.

05/11/20, 06:12 – Fav: Intanto la teppa trumpiana sta protestando attorno alla sede dell’Arizona electoral site.

05/11/20, 06:20 – Fav: Strange things. La Fox assegna l’Arizona a Biden. La CNN non ancora.

05/11/20, 06:25 – Fav: Quindi, newswise, la Fox dà l’Arizona per persa, la CNN se ne frega e punta invece sul ko in Georgia.

05/11/20, 06:41 – Fav: In Pennsylvania mancano 760.000 voti via posta, su un totale di 2 milioni e mezzo. Ci vuole oggettivamente un po’ di tempo ancora. Good night and good luck.

Day after.

05/11/20, 08:19 – Trib: Ancora niente insomma.

05/11/20, 10:59 – Fav: Ci vuole pazienza. Tua figlia?

05/11/20, 11:04 – Trib: Meglio. Mo’ se messo a vomita’ mi fijo.

05/11/20, 11:06 – Fav: State a fa’ na sitcom, insomma.

Night three.

06/11/20, 00:02 – Fav: Se ho ben capito, Lady Gaga stasera suona da qualche parte in Pennsylvania. No longer on the table?

06/11/20, 00:03 – Fav: Ho capito male.

06/11/20, 00:05 – Fav: In tutto questo ho scoperto che sti voti postali sarebbero stati istituiti da Lincoln, durante la guerra civile americana, per permettere ai soldati al fronte di votare.

06/11/20, 00:14 – Fav: Lincoln, repubblicano.

06/11/20, 00:14 – Fav: La corte suprema ci sta attenta su ste cose.

06/11/20, 02:13 – Fav: CNN spiega che in certi stati hanno scrutinato le schede via posta per prime. Per questo Biden era in testa inizialmente in Ohio e Florida. In Georgia e Pennsylvania hanno fatto il contrario e…

06/11/20, 02:15 – Fav: Stanno ancora contando.

06/11/20, 02:34 – Fav: In Pennsylvania mancano ancora 250.000 schede. Trump è ancora avanti di 50.000.

06/11/20, 02:35 – Fav: Alla Fox, invece, non contano più.

06/11/20, 02:38 – Fav: Poi ci sono quelli che hanno spedito la scheda all’indirizzo sbagliato. Jesus!

06/11/20, 02:40 – Fav: Biden ha parlato ore fa. Ha concluso dicendo: Dio benedica i nostri soldati.

06/11/20, 02:41 – Fav: È una cosa normale. L’esercito è una delle primarie fonti di impiego negli Stati Uniti.

06/11/20, 02:48 – Fav: Fra un quarto d’ora arrivano nuovi dati dall’Arizona, dove Trump starebbe recuperando.

06/11/20, 02:49 – Fav: Fuori dalla sede elettorale, a Phoenix, la sua teppaglia ancora protesta. Cazzo protestano? Stanno recuperando.

06/11/20, 02:49 – Fav: Tanta confusione sotto il cielo, la situazione è eccellente, diceva quel tipo dall’altra parte del mondo.

06/11/20, 02:50 – Fav: A proposito, i Cinesi hanno fatto il loro comitato centrale in quattro e quattr’otto. Tipo Craxi, quando cambiò il simbolo del partito in una notte, mentre il Pci ci mise tipo un anno.

06/11/20, 02:58 – Fav: Chiunque sarà il presidente americano, gli occhi li avrà sulla Cina. Ormai è un dato di fatto, una storia iniziata fin dai tempi di Nixon, con la famosa diplomazia del ping pong che spaccò il fronte comunista durante la guerra fredda. Qualcuno l’ha ricordato, sere fa. Il capolavoro di Kissinger.

06/11/20, 02:59 – Fav: Associated Press e Fox seguitano a dare l’Arizona aggiudicata. CNN e Nyt no.

06/11/20, 03:01 – Fav: Meno di 3000 i voti di vantaggio di Trump in Georgia.

06/11/20, 03:06 – Fav: Il “popular vote” generale dà 4 milioni di voti in più a Biden, che avrebbe raccolto più voti di qualsiasi presidente americano della storia. Su questo si basavano molti sondaggi iniziali che però erano fuorvianti. Non è così che funzionano le elezioni da ste parti. Non si chiamano Stati Uniti, per caso.

06/11/20, 03:08 – Fav: In Georgia mancano 16000 voti. Il vantaggio di Trump si assottiglia sempre più. Ora è sceso a 2500.

06/11/20, 03:16 – Fav: Mi ero dimenticato che la CNN ha la sua base ad Atlanta, Georgia. Ecco perché sono così particolarmente eccitati da quello che sta succedendo in questo stato.

06/11/20, 03:18 – Fav: Se Trump perdesse la Georgia, ma vincesse Pennsylvania, Arizona, Nevada, ecco che ci sarebbe un incredibile 269 pari.

06/11/20, 03:27 – Fav: Highly unlikely.

06/11/20, 03:34 – Fav: “Per come sta andando il 2020, Biden vincerà. In tanti tireremo un sospiro di sollievo e con quel sospiro ci beccheremo il covid.”

06/11/20, 03:35 – Fav: Spinoza su FB vince sempre.

06/11/20, 03:38 – Fav: Alla Fox intanto parlano solo delle cause che Trump scatenerà. Molte dovrebbero basarsi sul fatto che gli osservatori repubblicani ai seggi sarebbero stati “impediti” a seguire le operazioni di spoglio. Non sembrano crederci molto nemmeno loro.

06/11/20, 03:40 – Fav: Di sicuro ci proveranno e già cominciano ad insinuare che tutti questi ritardi sarebbero dovuti a presunti magheggi.

06/11/20, 03:46 – Fav: Vero? Falso? Come al solito il racconto della CNN è diametralmente opposto. Sarà materia per giudici e avvocati.

06/11/20, 03:53 – Fav: Newt Gingrich (vecchio lupo conservatore): “Atlanta machine, Detroit machine, Philadelphia machine… All corrupt!” They should all be locked up!” I toni non sono esattamente concilianti.

06/11/20, 04:36 – Fav: CNN – Domanda a un certo Senatore Casey: avremo una risposta stasera sulla Pennsylvania? Risposta: credo di no.

06/11/20, 04:36 – Fav: Uff… Bonanot!

Day after

06/11/20, 08:36 – Trib: Du’ cojoni. Ma in Nevada hanno messo i bradipi, a scrutinare?

06/11/20, 12:41 – Fav: Che ne so.

06/11/20, 12:43 – Trib: Intanto in Georgia è avanti Biden.

06/11/20, 12:45 – Fav: Stanotte alla CNN tirano fuori lo champagne.

06/11/20, 15:06 – Trib: Biden avanti anche in Pennsylvania!

06/11/20, 15:09 – Fav: Senti, ma la sitcom?

06/11/20, 15:10 – Trib: Che sitcom?

06/11/20, 15:09 – Fav: I tuoi figli.

06/11/20, 15:12 – Trib: Altro che sitcom. E’ un horror. Si è ammalata pure mi moje. Stanno tutti a vomita’. C’è la fila pe’ anna’ ar cesso.

06/11/20, 16:06 – Trib: Hanno chiuso lo spazio aereo sulla casa di Biden, in Delaware.

06/11/20, 16:08 – Trib: Ndo cazzo sta il Delaware?

06/11/20, 16:22 – Trib: Ma che stai a dormi’?

06/11/20, 16:24 – Trib: Te stai a perde’ il gran finale.

06/11/20, 16:48 – Trib: Allestito il palco per il discorso di Biden!

06/11/20, 20:22 – Trib: Vabbè dai, ha vinto Biden, anche se Trump romperà il cazzo da qui al 2021.

06/11/20, 20:25 – Trib: Io comunque accanno. Non mi mandare più messaggi.

06/11/20, 22:09 – Fav: Senti ma… In tutto questo, che me dici de Lotito? La Lazio rischia la serie B?

06/11/20, 22:10 – Trib: Magara. Quello fa impicci che manco Trump.

06/11/20, 23:51 – Fav: Alla fine, vincerà Biden per un voto. Quello di Melania.