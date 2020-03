Come il rinvio dell’Europeo salva il Campionato e le Coppe

L’UEFA ieri ha annunciato il rinvio dell’Europeo 2020 al 2021. Un torneo d’emergenza un anno dopo il previsto, dall’11 giugno (Roma) all’11 luglio (Londra) 2021, causa coronavirus, ma almeno a porte aperte. Attraversando i dodici paesi ospitanti. E portando con sé un bel po’ di stravolgimenti, spiega oggi la Gazzetta dello Sport, come quella che porterà questa stagione a completarsi tra il 14 aprile e il 30 giugno, comprese Champions League ed Europa League. Campionati che potranno giocarsi a metà settimana (in contemporanea con le coppe), e coppe la domenica mentre c’è il campionato. Nations e Mondiale per club spostati. Perdite da dividere tra tutti. Ma l’Europa ha lavorato per un obiettivo: salvare il calcio.

Non è scritto da nessuna parte che la Champions possa ripartire davvero il 14 aprile (data ottimistica) o il 28 aprile, tanto che l’Uefa ha previsto addirittura un inizio d’emergenza il 13 giugno e, in totale, 7 date diverse per ricominciare. Sono state istituite due commissioni (composte da Uefa, leghe, Eca e calciatori) per seguire i lavori. La prima si occuperà della definizione dei calendari dei tornei. La seconda dell’aspetto meno piacevole: le ricadute economiche. Da non escludere che le squadre europee da 8 diventino 12: ora si qualificano infatti le vincenti delle ultime 4 Champions e 4 Europa League, ma Real e Liverpool, fino a ieri sicure, sarebbero fuori… La Fifa considera date possibili anche fine 2021 (dura) o giugno 2022. Infantino:«La salute viene prima in questa sfida senza precedenti». Si va anche verso una modifica del mercato, e dei prestiti, se si giocasse a luglio.

L’Uefa ha intanto individuato 7 possibili calendari, dal più ottimista al più pessimista. All’interno della“legge quadro”: finire tutto entro il 30 giugno. Con finale di Euroleague mercoledì 24 giugno a Danzica, e quella di Champions il 27 giugno a Istanbul. Se le due città avessero problemi,piani-B virtualmente già pronti. Da Wembley a Roma ci sono alcune città pronte a ospitare l’epilogo di questa stagione.