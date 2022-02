Draghi annuncia la fine delle restrizioni per tutti i vaccinati anche in zona rossa e il Green Pass senza scadenza

Nuove regole per la didattica a distanza, sulla validità del Super Green Pass per chi si è sottoposto anche alla terza dose e, soprattutto, le nuove regole per i cittadini vaccinati anche in zona rossa. Durante la riunione della cabina di regia sono stati messi i tasselli che diventeranno effettivi nel corso dei prossimi giorni e delle prossime settimane. Un cambio di passo rispetto alle restrizioni e ai rigidi protocolli ancora in vigore, anche per via dell’efficacia e dei numeri della campagna di immunizzazione.

Regole vaccinati zona rossa, via a tutte le restrizioni

Poco dopo le 18, al termine di un breve CdM arrivato dopo la riunione con la cabina di regia, i Ministri hanno approvato le nuove regole che diventeranno valide nel corso dei prossimi giorni.Novità che sono state introdotte proprio dal Presidente del Consiglio Mario Draghi:

“Nelle prossime settimane andremo avanti su questo percorso di riapertura. Sulla base dell’evidenza scientifica, e continuando a seguire l’andamento della curva epidemiologica, annunceremo un calendario di superamento delle restrizioni vigenti”.

In attesa del calendario, lo stesso capo del governo ha indicato la via inserita nel prossimo decreto legge:

“Veniamo incontro alle esigenze delle famiglie, che trovano il regime attuale delle quarantene troppo complicato e restrittivo. Vogliamo limitare di molto l’uso della didattica a distanza, per permettere a un numero sempre maggiore dei nostri bambini e ragazzi di andare in classe”.

Grandi cambiamenti, dunque, per la gestione dei contagi in ambito scolastico. Ma cambieranno anche le regole vaccinati in zona rossa, con una modifica che va di pari passo con l’estensione “sine die” della certificazione verde rafforzata:

“La validità del Green pass per chi ha tre dosi di vaccino oppure due dosi ed ha già avuto il Covid diverrà indefinita. Oltre alla scuola, tra i provvedimenti di oggi c’è la decisione di eliminare le restrizioni, anche in zona rossa, per chi è vaccinato”.

Ora manca solo il calendario con il dettaglio dell’entrata in vigore di tutte queste novità.