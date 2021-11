La difesa di Ranucci a DiMartedì: “Report è no vax? Ma se sono i primi a riempirci di insulti” | VIDEO

Il direttore di Report, Sigfrido Ranucci, intervistato a DiMartedì si è difeso dalle accuse di essere “no vax” rivolte al suo programma per un servizio sui vaccini: “Sono proprio i no vax a riempirci di insulti”

Quella dei parlamentari del Pd e di Italia Viva in Commissione di Vigilanza Rai sarebbe una “grande operazione di distrazione di massa”. Si difende così Sigfrido Ranucci, direttore di Report, dalle accuse mosse nei confronti della sua trasmissione da parte di alcuni deputati che hanno chiesto conto all’azienda circa un servizio andato in onda ieri sera che riguardava i vaccini e la gestione delle immunizzazioni negli ospedali. Intervenuto a DiMartedì su La7, invece di apparire a Cartabianca su Rai 3, rete di cui è vicedirettore, il giornalista ha difeso il lavoro della sua redazione: “Noi portiamo fatti, non tesi. Ci hanno accusato di essere no vax, la verità è che i no vax ci hanno sommersi di accuse, basta vedere i commenti al nostro servizio”.

#dimartedi PD e Forza Italia contro Report, #Ranucci risponde alle polemiche: “Una grande operazione di distrazione di massa. I nostri sono fatti, non teorie no vax” https://t.co/2xx6ldx6zu — La7 (@La7tv) November 2, 2021



“Noi ieri abbiamo denunciato che l’Aifa il 9 settembre ha autorizzato la dose intera di Moderna come terza dose di vaccino – ha aggiunto – nonostante sei giorni prima, la casa farmaceutica avesse raccomandato mezza dose. Abbiamo detto che si stanno ammalando gli operatori sanitari in ospedale perché si sta abbassando la protezione del vaccino, abbiamo detto che non vengono fatti i tamponi. È una tesi no vax? È un fatto”.

Ranucci ha poi puntato il dito verso una presunta inadempienza dell’Istituto superiore di sanità, che si era impegnato a monitorare l’andamento degli anticorpi con il passare del tempo, ma che non ha ancora pubblicato i dati dello studio. “In Israele hanno deciso di vaccinare il 65% della popolazione con la terza dose dopo aver monitorato gli anticorpi. Noi non lo abbiamo fatto, navighiamo a vista. C’è solo un laboratorio all’ospedale Niguarda che lo fa. E’ una tesi no vax?”.