RAI, Andrea Salerno al posto di Salini?

Repubblica scrive oggi in un articolo a firma di Giovanna Vitale che il posto di Fabrizio Salini è a rischio: l’amministratore delegato scontenta sia il MoVimento 5 Stelle che il Partito Democratico e per questo si lavora a una sua sostituzione. Il nome più gettonato è quello di Andrea Salerno, ora a La7:

Ecco perché, venuto meno il suo sostenitore più accanito, adesso l’ad rischia davvero. Mandarlo via non sarà impresa semplice, ma il Nazareno le sta studiando tutte per liberarsene. Facendo già girare i nomi dei possibili successori: Andrea Salerno, ora a La7, e gli interni Nicola Claudio e Andrea Sassano.

Divenuta bersaglio quotidiano di Pd, Lega e ultimamente pure dei 5 Stelle. I quali, dopo le dimissioni di Di Maio da capo politico, su Viale Mazzini si sono spaccati. Fra chi vorrebbe scaricare Salini, accusato di aver giocato troppo di sponda con il Carroccio, e chi vorrebbe tenerlo in sella per il timore di perdere una casella tanto importante.

Tuttavia la revoca del Tesoro appare una strada irta di ostacoli. Mentre la via parlamentare, mediante un emendamento al Milleproroghe che azzeri il cda, resta un’incognita. Per due motivi: incontrerebbe la resistenza dei consiglieri Rai e potrebbe finire impallinata in Aula. Lo sa bene il capo azienda. Da tempo i suoi avvocati sono al lavoro per dimostrare che, in un eventuale contenzioso, sarebbe lui a uscirne vincente.

E lunedì lo dirà chiaro al ministro Gualtieri. Offrendogli in cambio, pur di restare, l’avvicendamento alla direzione dei Tg che il Pd chiede da mesi. Mario Orfeo andrebbe al Tg3 e Giuseppina Paterniti al Tg1, al posto di Giuseppe Carboni. Anche se, pure su questo, i 5S sono divisi: per alcuni Carboni non si tocca, deve restare dov’è.