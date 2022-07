Rachele Mussolini vorrebbe essere un acaro perché dopo 14 giorni “tira le quoia” (sì, con la q)

Se dopo la morte ci fosse la reincarnazione, Rachele Mussolini vorrebbe rinascere sotto forma di acaro. Non quel parassita che vive su tende, tappeti, materassi o della polvere, ma quello che si trova sul viso di ogni persona e si alimenta attraverso la nostra pelle, tra ciglia e sopracciglia. A dirlo è la stessa consigliere comunale romana, eletta nelle lista di Fratelli d’Italia, e nipote del duce in un post pubblicato sul suo profilo Instagram. E per spiegare i motivi di questa scelta, cade in un grossolano errore grammaticale.

Rachele Mussolini e il sogno di rinascere sotto forma di acaro

La consigliera capitolina, per fare ironica sulla propria bacheca social, ha pubblicato la foto di un acaro “Demodex” e ha commentato il tutto con questa descrizione:

“Se rinasco voglio essere un acaro del viso demodex sono bruttini ma si divertono! Si nutrono a ‘sbafo’ sul nostro viso, soprattutto ciglia e sopracciglia, hanno un’ intensa vita sessuale notturna (hai capito ehhhh) e poi dopo 14 giorni… Tirano le quoia lasciando però nuovi eredi… Mangiano, si divertono e poi ciao ciao… Senza pensieri, mentre noi dormiamo e magari ci arrovelliamo con mille problemi. Come si suol dire: Meglio vivere un giorno da Leone, ops da Acaro, che 100 da pecora”.

Non conosciamo i motivi di questa scelta, ma ci sono alcuni punti insindacabili: “quoia” non si scrive con la “q”, ma con la “c”. Al netto di tutto ciò, non poteva non mancare una frase molto cara al nonno (lei è figlia di Romano Mussolini, quartogenito del duce e di Rachele Guidi), rimodellata in base all’esigenza: quel “meglio un giorno da leone che 100 da pecora” ha cambiato animale di riferimento. Un acaro. I motivi? Perché hanno una vita breve, ma intensa, fatta di “cibo a sbafo” e attività sessuale senza sosta. De gustibus.

