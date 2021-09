Puigdemont: arrestato in Sardegna il leader indipendentista catalano

Il leader indipendentista spagnolo si trovava al Alghero per la festa inaugurale del festival della cultura popolare catalana. Puidgmeont dal 2017 vive in Belgio, dopo aver promosso il referendum per rendere la Catalonia indipendente

Carles Puigdemont, il leader indipendentista catalano, è stato arrestato ad Alghero questa notte. Le forza dell’ordine lo hanno fermato in esecuzione di un mandato di arresto internazionale. Puigdemont in queste ore è detenuto presso il carcere di Sassari, nel corso della giornata sarà poi messo a disposizione della magistratura, chiamata a decidere se rilasciarlo o acconsentire alla sua estradizione in Spagna, dove è in corso un procedimento giudiziario per la dichiarazione di indipendenza della Catalogna nel 2017.

Il leader catalano era arrivato ad Alghero per prendere parte, insieme alla presidente del Parlamento Catalano, Laura Borràs, alla cerimonia inaugurale dell’Aplec International Adifolk, festival della cultura popolare catalana, in programma oggi alle 17. Si tratta, si legge su ‘Alguer.it, di una “grande festa del folklore internazionale che unisce Alghero e la Catalogna. Oltre 850 i partecipanti previsti nei tre giorni di festa tra danze, musica, colori e tradizioni: un’ampia varietà di tutte le aree della cultura popolare catalana”.

Arrestato in Sardegna il leader indipendentista catalano, era stato emesso un mandato di arresto europeo nel 2017

In difesa però del laeder catalano è accorso il popolo indipendentista sardo. Gli autonomisti hanno fatto quadrato intorno all’ex presidente della Catalogna. In concomitanza con l’udienza di convalida del fermo, questa mattina a Sassari, si terrà un sit in delle forze indipendentiste di fronte al Tribunale, contro “il grave atto che ha compiuto la polizia e magistratura italiana in territorio sardo – afferma il leader di Sardigna Natzione, Bustianu Cumpostu, uno dei promotori della manifestazione in favore di Puigdemont -. Come osa la gendarmeria tricolore infangare la nostra terra arrestando un nostro ospite, gradito ed importante, pur sapendo quanto l’ospite sia sacro e intocabile nella nostra cultura. Sappia Puigdemont – chiude Cumpostu – che non lo lasceremo solo, che saremo al suo fianco e che faremo quanto necessario per la sua liberazione”.

Puigdemont dal 2017 viveva in Belgio, dove svolgeva il ruolo di europarlamentare. Si era trasferito dopo il tentativo referendario che aveva chiesto ai catalani l’indipendenza, definito poi nullo nei mesi a venire per via del quale su emesso poi il mandato di arresto europeo.