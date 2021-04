Ieri pomeriggio i Carabinieri della Stazione di Roma Montespaccato insieme ai colleghi del Nucleo Radiomobile hanno scoperto una festa e hanno sanzionato 10 persone a Primavalle.

La festa abusiva di Pasqua a Roma interrotta dai Carabinieri

I Carabinieri sono intervenuti in via Emma Carelli, dove poco prima alcuni residenti avevano segnalato diverse persone intente a festeggiare all’interno di un appartamento. I militari dopo aver raggiunto l’abitazione, all’indirizzo indicato, hanno interrotto la festa e identificato tutti i presenti, parenti ed amici. Successivamente sono stati sanzionati in violazione della normativa per contenere il contagio da Covid19. Non è stato l’unico caso: ieri sera, verso le 23.30, la Polizia di Stato di Trieste ha sanzionato amministrativamente tre rumeni che stavano festeggiando ascoltando musica ad alto volume e mangiando all’interno di una corte di un condominio di via Gambini. Sono giunte alla sala operativa della Questura tramite il 112 alcune segnalazioni di schiamazzi e sul posto si è recata una Volante. I tre sono stati identificati e, dopo i riscontri, sanzionati. Invece ad Avola, durante la notte i Carabinieri della locale Stazione, unitamente ai colleghi dell’Aliquota Radiomobile di Noto, mentre pattugliavano il centro cittadino, hanno notato sul marciapiede alcuni giovani, poco più che maggiorenni, che si muovevano a passo di musica con dei bicchieri di alcolici in mano; questi, alla vista delle autovetture dell’Arma, entravano di corsa all’interno di un’abitazione nei pressi da dove proveniva musica ad alto volume. All’interno dell’appartamento, i Carabinieri si sono trovati di fronte a 11 ragazzi, ovviamente non conviventi, che stavano festeggiando dopo aver cenato e bevuto insieme. Per loro, oltre all’invito a rientrare immediatamente nelle rispettive abitazioni, sono scattate le sanzioni amministrative previste. A Rosolini, invece, Carabinieri della locale Stazione hanno sanzionato e disposto la chiusura provvisoria di un bar in pieno centro storico il cui titolare ospitava al suo interno 3 avventori intenti a consumare bevande, contravvenendo alle disposizioni circa l’asporto di cibi e bevande. Nella giornata di Pasqua e Pasquetta, i Carabinieri continueranno ad intensificare i controlli per impedire che vengano poste in essere condotte che potrebbero favorire il rapido diffondersi della pandemia e che sono proibite dalla normativa nazionale e regionale. Monitorate speciali saranno le località turistiche, le aree di aggregazione giovanile ed i numerosi siti di interesse turistico in tutta la provincia, come i centri iblei, il quartiere di Ortigia in Siracusa e i litorali, mete preferite per la scampagnata fuori porta del lunedì dell’Angelo