Chi c’era al pranzo in hotel a Sardara che sta facendo polemica? Non si conoscono i nomi della quarantina di persone che erano presenti, ma si sa che a violare le regole c’erano politici e membri della giunta regionale della Sardegna. E ora la Lega si dissocia e Solinas annuncia provvedimenti

Il pranzo in hotel dei politici in Sardegna che imbarazza Solinas

La storia ha fatto scalpore perché in una regione che è diventata rossa senza passare dall’arancione è stata violata la norma che impedisce la ristorazione agli esterni in hotel. Che poi fossero dei rappresentanti delle istituzioni a farlo ha sollevato molte polemiche. Racconta il Fatto:

Un pranzo con una quarantina di persone, politici e figure apicali della Regione o responsabili di Enti strumentali sopresi da un blitz della Guardia di Finanza. In una Regione arancione fino a ieri, in cui i vaccini vanno a rilento mentre i contagi corrono e da oggi è zona rossa. La vicenda è di qualche giorno fa. Nella struttura alberghiera di Sardara (Cagliari), mentre è in corso un pranzo con una quarantina di persone arrivano i finanzieri della tenenza di Sanluri (nel Medio Campidano). Si racconta di un fuggi e così, dei presenti, solo 19 vengono identificati dalle fiamme gialle, che ritirano le autocertificazioni e avviano l’indagine. Per il gestore del locale scatta la sanzione perché, in zona arancione, gli alberghi non possono effettuare ristorazione agli esterni. Non si conoscono ancora i nomi dei partecipanti, ma è già scontro e polemica.

La situazione ha creato non poco imbarazzo, tanto che il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Dario Giagoni si è dissociato: “In una situazione delicata come quella che attualmente viviamo, con l’isola che si accinge ad essere relegata in zona rossa per due settimane, riteniamo quanto mai sconveniente che a infrangere le regole sia proprio chi dovrebbe dare il buon esempio. Ci dissociamo da tali atteggiamenti e ci teniamo a precisare che nessuno dei consiglieri appartenenti al nostro gruppo politico era presente al pranzo che tanto giusto sdegno ha suscitato. A giudicare il comportamento saranno poi gli organi competenti, nei quali nutriamo massima fiducia.” Anche il presidente della regione Solinas non ha preso bene il pranzo di Sardara, annunciando provvedimenti perché”è inconciliabile la permanenza in qualunque ruolo o incarico regionale di chi abbia violato le norme di contenimento della pandemia sulle quali i pubblici ufficiali o coloro che sono incaricati di pubblico servizio devono per primi dare il buon esempio”.