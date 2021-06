Pogba come Ronaldo: in conferenza stampa toglie una bottiglia di birra Heineken | VIDEO

F0rse sarà stato influenzato da Cristiano Ronaldo, che 24 ore prima nella conferenza stampa pre gara tra Ungheria e Portogallo aveva scansato due bottiglie di Coca Cola e aveva consigliato a tutti di bere acqua. O forse no, l’avrebbe fato comunque: ma ieri Paul Pogba, nel post partita ha fatto praticamente lo stesso. Stavolta senza dire una parola, ma levando (“solamente”) una bottiglia di birra Heineken.

“Heineken”:

Perché nella conferenza stampa successiva alla vittoria della Francia sulla Germania, Paul Pogba ha imitato il gesto compiuto da Cristiano Ronaldo togliendo dal tavolo una bottiglia di birra piazzata davanti al suo microfonopic.twitter.com/k70hZuW4Oi — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) June 16, 2021

Come la Coca-Cola con Cristiano Ronaldo, così anche la Heineken farà difficoltà a digerire il gesto del centrocampista francese, che davanti alle videocamere di tutto il mondo, prima ancora di iniziare a parlare, ha tolto la bottiglie e l’ha appoggiata a terra, vicino ai suoi piedi. Si presume che il suo gesto, come quello del portoghese abbia un significato netto: uno sportivo non deve bere queste cose (alcoliche, nel caso di Pogba). Anche se lui, diversamente dal suo collega nerazzurro, le bottiglie di Coca Cola le ha lasciate lì sul tavolo. Però la birra proprio no. Quella non l’è riuscita a digerire. E la stessa reazione l’avrà l’Heineken, però al contrario.