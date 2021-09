Come Pippo Franco (candidato con Michetti) liscia il pelo ai no vax | VIDEO

Enrico Michetti continua dire che nelle sue liste elettorali non c’è spazio per complottisti e fascisti. Sta di fatto che, per il momento, ancora non sono state rese note (nella loro versione ufficiali) le sorti di Francesca Benevento e il destino di tre militanti di CasaPound inseriti nelle liste municipali della Lega in suo sostegno per le prossime elezioni amministrative a Roma. A tutto ciò si aggiunge Pippo Franco che oggi, ospite di Myrta Merlino a “L’aria che tira” ha lisciato il pelo ai no vax parlando di “vaccino sperimentale”. Cosa che, ovviamente, non è vera.

Vedete e fate vedere questo video per favore. Giratelo ai vostri amici e sui vostri social. Questo è il tandem che vorrebbe governare #Roma. Sentite cosa dicono sull’argomento oggi più rilevante nella vita di tutti noi. pic.twitter.com/3hFHkH2Con — Carlo Calenda (@CarloCalenda) September 15, 2021

Pippo Franco parla di “vaccino sperimentale” e liscia il pelo ai no vax | VIDEO

All’inizio la conduttrice prova a chiedere a Pippo Franco, uno dei candidati di spicco nelle liste di Enrico Michetti per la capitale, se si fosse vaccinato. Il comico e conduttore (per anni alla guida del Bagaglino) ha prima provato a eludere la risposta per poi dire di essere entrato nello studio (come da protocollo) grazie al Green Pass. Questa, come è noto a tutti, non è una diretta conseguenza dell’avvenuta immunizzazione: l’81enne romano, infatti, potrebbe aver effettuato un tampone (con esito negativo) entro le 48 ore precedenti al suo intervento a “L’Aria che Tira” o aver superato il Covid.

Sta di fatto che Pippo Franco si è detto d’accordo con la “supercazzola” fatta da Enrico Michetti lunedì mattina a SkyTg24. Per poi andare anche oltre, citando teorie del complotto già smentite sui “vaccini sperimentali”.

“Condivido pienamente quello che ha detto Michetti perché i vaccini sono sperimentali (parola scandita in favore di microfono, ndr). Perché poi di morti ce ne sono. Io non entro nel merito e non voglio prendere posizione, per questo non volevo rispondere. Tu (riferendosi a Myrta Merlino, ndr) mi ci hai costretto e io non posso tradire me stesso. Ho detto la verità. Però stiamo parlando di una cosa che sappiamo notoriamente, che è sperimentale. Per cui ciascuno deve decidere in totale libertà che cosa fare”.

La conduttrice prova a spiegare come, in realtà, il vaccino non sia sperimentale e come sia sbagliato parlarne in questi termini. Ha citato gli esperti che hanno già smentito quella che è – a tutti gli effetti – una bufala, ma Pippo Franco non ci sta e chiede di sentire “anche quelli che non la pensano così”. Infine, oltre al definirsi un “artista, quindi libero” dice che gli “basta solamente una persona che è morta per il vaccino per renderlo sperimentale”. Quindi, immaginiamo che Pippo Franco non utilizzi nessun medicinale dato che nel mondo, ogni anno, si verificano reazioni allergiche (anche gravi e fatali) dopo l’assunzione di prodotti farmaceutici e medicali diffusi e sul mercato da anni, lustri e decenni.

(foto e video: da L’Aria che Tira, La7)