Perché prediligere un SUV dalle caratteristiche uniche

Negli ultimi decenni si è verificata una diffusione repentina del commercio dei SUV. Queste vetture assicurano infatti il giusto equilibrio tra esigenze familiari e comodità di bordo.

L’enorme espansione è favorita anche dalla disponibilità di versioni con varie categorie di prezzi, fondamentali anche per coloro che non desiderano spendere tanto.

La parola SUV non è altro che l’acronimo di Sport Utility Vehicle, ossia un’auto robusta, polivalente e funzionale. L’assetto rialzato, così come la seduta di guida più alta rispetto a una vettura tradizionale, conferiscono maggiore maneggevolezza e una notevole sensazione di controllo, proprio come avviene sulle auto da off-road.

Con queste ultime hanno molto in comune, però non bisogna fare confusione: sono segmenti distinti e separati in quanto i fuoristrada sono progettati per un uso intensivo su fango, ghiaia ed altri terreni sterrati, mentre i SUV sono nati per essere confortevoli nella guida su strada di tutti i giorni.

Scegliere un SUV vuol dire viaggiare in business class

Come ogni categoria di auto, anche i SUV hanno diverse dimensioni. Il mercato automobilistico dei SUV mette a disposizione vari modelli, che si differenziano per le misure esterne e l’abitabilità interna.

Nella fattispecie, Peugeot ha incrementato la gamma dei SUV offrendo diverse alternative. La più compatta del segmento è la Peugeot 2008, la media grandezza 3008 e la più spaziosa 5008.

Cosa hanno in comune? L’ampio comfort all’interno dell’auto. Le Peugeot sono infatti caratterizzate da interni comodi e spaziosi, perfetti per le necessità di un’intera famiglia.

A tal riguardo, la gamma SUV di Peugeot offre dei contenuti invidiabili. il comfort passa infatti attraverso una silenziosità di marcia esemplare, senza fruscii aerodinamici e la perfetta insonorizzazione del rotolamento degli pneumatici. I SUV Peugeot riescono ad assorbire senza alcuna fatica le asperità e le sconnessioni del terreno, il tutto in piena silenziosità e comfort.

Con l’introduzione delle nuove vetture Peugeot completamente elettriche (e2008) o plug-in (3008 Hybrid/Hybrid4) il piacere e la tranquillità di guida sono ulteriormente incrementate, soprattutto quando si trascorrono molte ore alla guida.

Un altro elemento che i SUV Peugeot offrono è senz’altro il comfort dei sedili. L’inbottitura anatomica assicura infatti una perfetto sostegno laterale con una seduta rialzata e avvolgente. Le regolazioni sono elettriche come il supporto lombare e dello schienale che consentono ai passeggeri di essere a proprio agio anche dopo diverse ore di guida. Se questo non dovesse bastare, è disponibile anche il riscaldamento dei sedili per viaggiare d’inverno ed il massaggio alla schiena.

Scegliere un SUV vuol dire libertà di muoversi

Avere spazio a disposizione è estremamente importante per un’auto di questa fascia, sia nei percorsi cittadini che nei lunghi viaggi.

Una delle maggiori motivazioni per cui si acquista un SUV è proprio l’ampia capacità del bagagliaio e la spaziosità dell’abitacolo. Elementi da non sottovalutare è che non tutti i SUV sempre offrono.

Sotto questo punto di vista, Peugeot 2008, 3008 e 5008. Offrono spaziosità e capacità di carico adatti a soddisfare ogni evenienza.

La loro capacità del bagagliaio è infatti abbondantemente superiore alla media delle categorie. L’altezza di carico non è mai eccessivamente alta, per agevolare le operazioni di carico. In tutte le versioni a listino è previsto di serie il pianale ad altezza modulabile su diversi livelli. Può infatti essere posizionato in alto per creare un vano di carico inferiore addizionale utile per nascondere al suo interno oggetti da occhi indiscreti.

SUV 5008 ha spazio da vendere oltre che funzionalità pratiche per famiglie numerose. Riesce ad ospitare comodamente fino a 7 passeggeri e per aumentare ulteriormente l’ampiezza, è anche possibile arretrare i sedili della seconda fila. Se si ha necessità di caricare più bagagli si potrà addirittura estrarre o abbattere ogni singolo sedile così da ottenere un fondo piatto per poterci inserire oggetti lunghi.

Scegliere un SUV vuol dire immergersi nella tecnologia

Fra tutti i SUV i disponibili sul mercato, i SUV Peugeot sono stati tra ad offrire cruscotti interamente digitali, in grado di facilitare l’esperienza utente. Gli allestimenti sono ricchi e consentono di personalizzare ogni singolo dettaglio rendendo i SUV Peugeot unici ed originali.

Display touchscreen da 10 pollici, sistemi di navigazione 3D con servizi connessi, head up Digital display e ADAS (Aiuti alla Guida) di ultima generazione, fra i quali la NIGHT VISION sono solo alcuni contenuti che rendono i SUV Peugeot veramente all’avanguardia.

La tecnologia non è solo nell’infotainment ma anche nel sistema di trazione. L’Advanced Grip Control consente infatti di controllare la coppia delle ruote anteriori per migliorarne la trazione. Inoltre, grazie alla funzione Hill Assist Descent Control controlla in autonomia la velocità della vettura in caso di forte pendenza con fondo sdrucciolevole, garantendo il corretto assetto di marcia.

È importante conoscere e approfondire questi elementi poiché i SUV non sono tutti uguali. Pur essendo accomunati da una silhouette che li caratterizza nelle forme e nell’assetto da terra, altri aspetti come la qualità, la spaziosità, la robustezza e il confort fanno davvero la differenza caratterizzando l’offerta dei SUV Peugeot, brand che si conferma all’avanguardia nell’offrire un’esperienza inedita di guida.

Articolo sponsorizzato