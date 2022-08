Il momento in cui la statua sta per cadere sulla folla durante la festa a Pazzano | VIDEO

L’uomo che portava in spalla il Santo è inciampato durante la processione rischiando di farlo cadere sulla folla accorsa per la celebrazione della festa di San Salvatore

Il 7 agosto scorso, a Pazzano, provincia di Reggio Calabria, si è tenuta la tradizionale processione in occasione della festa di San Salvatore. La celebrazione della festa di San Salvatore è tra le più importanti feste di Pazzano, attira numerosi interessati e fedeli e dura tre giorni. Durante la processione alcuni fedeli portano in spalla la statua del Santo e quella di Maria Addolorata per le vie del paese.



Portatore cade, la statua sfiora i fedeli a Pazzano

La scorsa domenica, durante la «Cunfrunta», cioè il momento in cui i fedeli che portano le statue accelerano progressivamente il passo, uno degli uomini che sorreggeva la statua è inciampato e la statua, inclinandosi, ha sfiorato i presenti ai lati della strada che prontamente hanno tentato di evitare il peggio. Fortunatamente la statua è stata trattenuta dagli altri portatori, permettendo anche all’uomo di riprendere il controllo della statua e alla processione di proseguire.