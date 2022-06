Il passante che inciampa e cade durante la diretta su Rai 1 | VIDEO

Stava camminando su via dei Fori Imperiali, poi la caduta. In diretta

Stava camminando in via dei Fori Imperiali, sul marciapiede che accompagna quella strada fatta di sampietrini che unisce piazza Venezia al Colosseo in un percorso ricco di storia immortalata dai resti dell’antica civiltà romana. Ha avuto la sfortuna di trovarsi nel posto sbagliato e nel momento sbagliato. Anzi, di essere inciampato mentre – inconsapevolmente – stava passando davanti alla telecamera del pomeriggio di Rai 1. E così il video del passante che cade in diretta è diventato virale.

39 gradi percepiti pic.twitter.com/WlnflC06y6 — giornalisti out of context 🇺🇦 (@giornalistiooc) June 29, 2022

Passante cade in diretta durante il pomeriggio di Rai 1

L’incidente è avvenuto martedì pomeriggio, quando dallo studio di “Estate in diretta”, il programma condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini, la linea è passata a Giuseppe Di Tommaso che stava raccontando le temperature a dir poco torride registrate nel corso della giornata di ieri a Roma. Alle sue spalle le meraviglie dell’antica Roma. Ma proprio in quel preciso istante, pochi istanti dopo il collegamento, ecco comparire il passante cade in diretta.

L’inviato di Rai 1 non si accorge di quel che è accaduto alle proprie spalle e continua a raccontare il grande caldo registrato in tutta Roma nel corso della giornata. Nel frattempo, però, quel signore in bermuda di jeans e maglietta bianca cade rovinosamente a terra. Forse distratto dalla presenza delle telecamera che aveva attirato la sua attenzione, l’uomo non si accorge della fine del marciapiede e del cordolo. E nella semivuota via dei Fori Imperiali è arrivato quella caduta che, probabilmente, sarebbe passata inosservata vista l’assenza di altre persone nei dintorni. E invece, quella telecamera di Rai 1 presente sul posto per raccontare il grande caldo tra le meraviglie architettoniche dell’antica Roma, hanno immortalato il momento e lo hanno trasmesso in diretta. Per fortuna, almeno da quel che si evince dal video, lo sfortunato signore si è rialzato senza troppi problemi.

(foto e video: da Rai 1)