Vitalie Sofroni, il 40enne morto per aver aiutato una donna aggredita dal marito a Parma

Una lite si trasforma in aggressione e finisce in tragedia con la morte di un uomo. È accaduto nella tarda serata di ieri, intorno alle 22.30, a Gaione, vicino a Parma, quando al culmine di una lite tra due coniugi, il marito, 27 anni, ha aggredito la moglie. Un uomo di 40 anni di nazionalità moldava, Vitalie Sofroni, si è intromesso per difendere la donna, ma è stato accoltellato a morte dall’assalitore, che poi si è dato alla fuga. Li aveva visti litigare da lontano. La vittima conosceva la coppia, era collega del suo assassino. In breve tempo è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri intervenuti sul posto insieme alla polizia. Sono ancora in corso i rilievi del caso.

Vitalie Sofroni, il 40enne accoltellato per aver aiutato una donna aggredita dal marito a Parma

A quanto risulta tra i due coniugi era in atto una separazione e l’incontro, avvenuto in un parcheggio di via Fontanini, era stato concordato per cercare un chiarimento. Quando è stato rintracciato dalle forze dell’ordine, il 27enne aveva ancora in mano un coltello. L’uomo è stato arrestato in flagranza. Sul posto del reato era presente anche il figlio della coppia. “Ha salvato una donna con un bambino”, ha dichiarato – ancora visibilmente scossa – la sorella della vittima a Parma Today.