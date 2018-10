Quando Paola Taverna se la prendeva con i privilegiati delle case popolari

Ieri Paola Taverna è finita nei guai perché Repubblica ha raccontato il contenzioso aperto dalla madre con il Comune di Roma che vuole sfrattarla da un alloggio ATER avendo perso i requisiti per rimanerci. La senatrice ha risposto da par suo, ovvero che una suprema supercazzola allo scopo di cambiare discorso e spostare l’attenzione dai fatti raccontati dal giornale. Oggi Fabio Tonacci torna sulla vicenda ricordando cosa diceva la senatrice quando nei guai ci finivano gli altri:

La senatrice, ieri, ha voluto comunicare la sua versione nel solito modo “riparato”, e scevro da ogni tipo di contraddittorio, usuale ai leader 5 Stelle: un videomessaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook. «Mi domando, qual era la notizia che voleva dare Repubblica? Forse voleva dire che la mia famiglia è una famiglia povera?».

No, la notizia era l’esatto opposto: i dirigenti di Roma Capitale — dopo aver contato gli immobili di proprietà della famiglia Taverna (una casa in Sardegna di sei vani in località Serra e Mesu, e, a Roma, un fabbricato di 70 metri quadri, un altro piccolo locale di 28 mq e la casa di 4 vani a Torre Maura) — hanno ritenuto il reddito della signora superiore rispetto al limite previsto per accedere a canoni di affitto agevolati.