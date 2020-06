La pantera (che sembra un gatto) e le orme tra Summonte e Sant’Angelo a Scala

Da gennaio scorso abbiamo parlato dei presunti avvistamenti di una pantera in alcune zone del Sud e della caccia con droni e gabbie-trappola che non ha dato alcun risultato. Durante il lockdown altri presunti avvistamenti sono arrivati a Torrecuso e Limosano. Ora i presunti avvistamenti si sono spostati a Summonte, Monte Vergine, Ospedaletto d’Alpinolo e Sant’Arcangelo a Scala.

La pantera (che sembra un gatto) e le tracce tra Summonte e Sant’Angelo a Scala

C’è da dire che finora le prove a sostegno dell’esistenza della pantera sono state pochine. Uno degli scatti della presunta pantera sembra proprio invece essere quello di un grosso gatto, anche se chi abita in zona assicura invece che “Il grosso felino, dall’inizio di maggio, s’è mosso con scaltrezza e libertà, sfruttando il periodo del lock-down determinato dall’emergenza sanitaria per il Coronavirus: gli avvistamenti sono stati molteplici, partendo dall’area sannita (Torrecuso, Benevento, Ceppaloni, Pesco Sannita, Pietrelcina) e poi in quella nolana e vesuviana (Palma Campania, località Castello), quindi nei pressi del Vallo di Lauro (a Quindici) e, infine, nell’avellinese, esattamente sulle alture di Montevergine“.

Ciò nonostante, ha scritto qualche giorno fa IrpiniaNews, “a Summonte prosegue la “caccia” alla pantera, che sarebbe stata avvistata più volte da alcuni cittadini” e il giornalista Alfredo Picariello spiega che è stata piazzata una trappola con tanto di carne per catturare il presunto felino “a 500 metri dal cimitero di Summonte, dove è stata avvistata per la prima volta la pantera”. Stanislao Saccardo, vicesindaco di Summonte, spiega che c’è la forestale e che la funzione della trappola “è attirare l’animale in questa zona” ovvero al confine con Sant’Angelo a Scala. Tutte le battute di caccia, fa sapere il rappresentante delle istituzioni, sono state un buco dell’acqua ma si spera di ritrovarla “per tranquillizzare la popolazione” (e se non c’è? Come si fa a tranquillizzare la popolazione continuando a cercarla?).

Nonostante Irpinianews ci dica che “La comunità vive all’unisono questo momento che provoca anche un po’ di apprensione”, nei commenti sulla sua pagina facebook l’unisono ha qualche nota stonata:

La pantera fantasma e il cinghiale a Summonte

A parte questi trascurabili dettagli, il 15 giugno Ottopagine di Avellino scrive che “Un grosso felino sarebbe stato notato verso mezzanotte nel territorio del Comune di Grottolella, da un’automobilista in transito sulla Strada Statale 88. E questa mattina, in una località boschiva di Summonte, sono stati ritrovati i resti di un cinghiale. Questi i due nuovi elementi che vanno ad aggiungersi alla lunga sequenza di segnalazioni scattate dai comuni del beneventano e poi della provincia di Avellino. Accertamenti e ricerche tuttora in corso. Intanto Francesco Iovino presidente del Parco del Partenio spiega come stiano andando avanti le ricerche. Il presidente non nasconde la sua preoccupazione per la eventuale presenza del felino sul territorio e invita i cittadini ad usare cautela”. Anche qui, si racconta, ci sono stati tentativi di trovare la pantera con i droni andati buchi.

E giusto un paio di giorni fa Irpinianews, parlando del rinvenimento di alcune orme o impronte della pantera, da Napoli è arrivato a Summonte il professore Orlando Paciello, docente di patologia generale e anatomia patologica veterinaria dell’Università di Napoli Federico II. Con lui Nicola D’Alessio, medico veterinario dell’Istituto Zooprofillatico del Mezzogiorno. Accompagnati dai carabinieri forestali, faranno luce sul mistero della pantera che dalle foto sembrava proprio un gatto.

