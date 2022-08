Chi ha ridotto così Pantelleria? Le immagini dell’isola devastata dagli incendi dolosi | VIDEO

Era già accaduto nel maggio del 2016 e ora, a 6 anni di distanza, l’isola di Pantelleria si ritrova nuovamente immersa nel fuoco e soffocata dal fumo di quella macchia mediterranea che arde da giorni. E la colpa, con altissima probabilità, è dell’uomo. Perché con il passare delle ore, mentre Vigili del Fuoco e Protezione Civile stanno cercando di spegnere i roghi sparsi su tutto il territorio, sono emersi alcuni dettagli che fanno pensare al dolo. Una mano e una mente umana folle, come già accaduto in altre zone d’Italia in questa estate condizionata dagli incendi dolosi.

Pantelleria, l’ipotesi degli incendi dolosi dietro i roghi

Il video mostra l’impatto di questi incendi lungo tutta l’isola di Pantelleria. I Vigili del Fuoco sono riusciti a spegnere buona parte dei roghi, limitando un danno che – comunque – ha devastato buona parte del territorio.

Perché le fiamme hanno raggiunto anche le zone abitate, dove si trovano anche le abitazioni di personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della moda come Claudio Santamaria, Marco Tardelli e Giorgio Armani. E loro, come molti altri cittadini residenti sull’isola, sono stati costretti ad abbandonare la propria casa. Il sindaco dell’isola, Vincenzo Campo, aveva descritto così la situazione mentre i Canadair si apprestavano a spegnere gli ultimi focolai.

“Pantelleria brucia. Dopo ore di interventi, 30 persone evacuate e a cui si è trovata sistemazione per la notte, dobbiamo dire un grazie a Vigili del fuoco, Protezione Civile, Corpo Forestale, Croce Rossa, Capitaneria di Porto, Carabinieri, Carabinieri Forestali per lo sforzo messo in campo. Solidarietà a quanti hanno subito danni e choc e sono dovuti evacuare da Gadir, biasimo e infamia per chi ha fatto tutto questo. Questa mattina ci apparirà chiara tutta la devastazione e i danni fatti. Se qualcuno sa parli, perché questo scempio è una ferita per tutta l’isola”.

E la situazione, questa mattina, sembra essere decisamente più chiara. Boschi che non esistono più, vegetazione arsa nelle fiamme che per moltissime ore hanno imperversato su tutto il territorio. Poi ci sono i punti di partenza che hanno portato lo stesso primo cittadino a sottolineare come alcune evidenze non possano che portare a considerare l’ipotesi dolosa.

Ci siamo collegati con il sindaco di #Pantelleria Vincenzo Campo, che ci ha descritto la situazione sull’isola #agorarai #18agosto pic.twitter.com/5ihDYZbBRP — Agorà (@agorarai) August 18, 2022

Perché si parla di due punti differenti, distanti centinaia di metri, dove sarebbero partiti in contemporanea due roghi che poi – per via del forte Scirocco che imperversa nel Mediterraneo in questi giorni – si sarebbero uniti dando forza a questo incendio che ha devastato l’ecosistema naturale di Pantelleria. Il primo a Cala Cinque Denti, il secondo nella zona di Gadir. E tutto ciò non può che portare gli inquirenti a indagare per incendio doloso.