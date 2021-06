Paderno Dugnano, l’uomo che ha investito il bambino di 3 anni non aveva mai preso la patente

È ricoverato in gravissime condizioni all’Ospedale di Bergamo il bambino di 3 anni investito, nel pomeriggio di ieri – mercoledì 2 giugno – nel Parco Lago Nord di Paderno Dugnano. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi e il suo stato di salute sembra essere critico. Alla guida dell’autovettura – che stava transitando in una zona pedonale, quindi non accessibile ai veicoli a motore – c’era un 72enne, ora ricoverato all’Ospedale Niguarda di Milano. Il pensionato, che non è in pericolo di vita, non aveva mai ottenuto la patente e, secondo le prime ricostruzioni, già in passato era stato denunciato per omissione di soccorso in seguito a un altro incidente provocato da lui stesso.

Paderno Dugnano, 72enne senza patente investe un bambino di 3 anni

C’è apprensione per le condizioni del piccolo, andato immediatamente in arresto cardiaco dopo esser stato colpito da quella automobile – una Ford Focus – che aveva appena divelto la recinzione prima di cadere lungo la scalinata del Parco lago Nord di Paderno Dugnano. Gli immediati soccorsi e la corsa in ospedale, nella speranza che il repentino intervento dei medici possa avergli salvato la vita. In attesa di notizie dall’Ospedale di Bergamo, le indagini sono state avviate dalle forze dell’ordine e dagli inquirenti.

Come riporta Il Corriere della Sera, il 72enne era sprovvisto di patente. Non per un mancato rinnovo o per procedimenti precedenti: l’uomo non avrebbe mai sostenuto l’esame e non aveva mai conseguito il documento per la guida. Secondo i primi esami effettuati, nel suo corpo non sono presenti tracce di alcol o droga. Indicazioni che portano a pensare a un malore mentre si trovava al volante della sua autovettura. Lo stesso quotidiano, inoltre, cita un altro episodio del recente passato che ha visto come protagonista il pensionato: avrebbe, infatti, già provocato un altro incidente automobilistico e su di lui penderebbe una denuncia per omissione di soccorso.

(foto: da video Youtube Local Team)