Ostia, i lavori dati senza gara all’imprenditore arrestato nell’inchiesta sugli appalti illeciti

Angelo Salzano è un imprenditore arrestato nel 2014 nella maxi inchiesta che portò a galla la commistione nel X Municipio tra mafia e pubblica amministrazione: è stato condannato a otto mesi con sospensione della pena nel processo per la gestione degli appalti pubblici e la concessione di stabilimenti balneari sul litorale di Ostia a partire dal 2012 che ha visto finire alla sbarra anche Armando Spada (5 anni) e Ferdinando Colloca, ex candidato di Casapound alla Regione Lazio oltre che Aldo Papalini, ex direttore dell’ufficio tecnico e dell’unità operativa ambiente del Municipio X, ritenuto personaggio chiave nell’affidamento di appalti pubblici a ditte compiacenti.

Ostia, i lavori dati senza gara alla ditta indagata

Il 12 dicembre scorso la giunta grillina guidata dalla neo presidente Giuliana Di Pillo ha affidato in somma urgenza lavori per il dragaggio del Canale dei Pescatori proprio alla ditta di Salzano. Della vicenda parla oggi Repubblica Roma in un articolo a firma di Federica Angeli:

Per capire ancora meglio: i lavori assegnati dalla Sama di Salzano in somma urgenza due settimane fa, sono gli stessi per cui nel dicembre del 2013 fu arrestato. Il dragaggio del canale dei Pescatori appunto, ieri come oggi. Gli interventi sono stati affidati un mese e mezzo alla ditta appaltatrice Zoldan che ha vinto un regolare bando di gara per la manutenzione triennale. Ma, il 12 dicembre la neoeletta grillina Di Pillo con una somma urgenza ha affiancato alla Zoldan, la Sama di Salzano.

L’importo, come ha scoperto la capogruppo municipale di Fratelli d’Italia Monica Picca con un accesso agli atti, è minimo. Ma la sostanza è tutto. Perché a chi professa di voler cambiare passo e assicura di chiudere le porte a dinamiche in odor di malaffare una scelta simile non si perdona. «Valutata l’urgenza dell’intervento per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità — si legge nel documento del municipio X — si autorizza codesta impresa a intervenire nella giornata del 12 dicembre dalle 17.30 in poi e qualora se ne ravvisasse il bisogno nelle giornate successive, in concomitanza dell’impresa Zoldan».

L’appalto era stato assegnato prima di Ferragosto alla Costruzioni Generali Zoldan per una somma di 286mila euro. Alla ditta di Salzano nel 2013 erano stati assegnati proprio quei lavori.