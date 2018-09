Quante ore passano online (e cosa fanno) gli adolescenti

Un’infografica del Corriere della Sera su dati di Generazioni Connesse e dell’Università di Firenze mostra quante ore passano oggi gli adolescenti online, su Internet o sui social network. I risultati dicono che il 21% degli adolescenti è sempre connesso mentre il 22% ci passa dalle 5 alle 10 ore; tra le piattaforme utilizzate regolarmente al primo posto c’è Whatsapp seguita da Instagram, Youtube e al quarto posto Facebook: una dimostrazione, l’ennesima, che l’appeal del social network blu nei confronti delle giovani generazioni è sempre più basso. Nell’articolo di Leonard Berbieri parla il professor Luca Bernardo direttore della Casa pediatrica Fatebenefratelli Sacco di Milano e responsabile CoNaCy, il Coordinamento nazionale cyberbullismo presso il ministero dell’Istruzione:

Le «mode» estreme, secondo il professor Bernardo, partono dagli Stati Uniti e il Nord Europa (Regno Unito, Scandinavia). «Ma se prima ci volevano 3-5 anni per vedere approdare in Italia un fenomeno virale pericoloso, oggi bastano 6-12 mesi, a causa dei social network». C’è poi chi consulta il deep web, la parte sommersa di Internet che non compare sui motori di ricerca. «Abbiamo avuto un ragazzo che leggeva i siti sui serial killer», ricorda Bernardo.