Aveva 48 anni ed era rimasta sul campo per soccorrere i militari feriti. Ha perso la vita in uno dei tanti scontri a fuoco

È morta sul campo di battaglia, facendo il suo lavoro: quello di medico di guerra. Quello di chi è costretto a schivare missili, bombe e attacchi per soccorrere i soldati feriti. Olga Semidyanova è deceduta a 48 anni. Aveva 12 figli, sei dei quali erano stati adottati. Perché la sua missione nella vita è sempre stata quella di aiutare chi è in difficoltà. Ma la sua vita si è fermata durante questa guerra in Ucraina. Durante uno dei tanti missili piovuti dal cielo.

In Ukraine, a combat medic, 48-year-old mother Olga Semidyanova, died. She left 12 children (6 of them are adopted). According to Olga’s relatives, the woman died on March 3, but it is still impossible to bury her, since her body cannot be taken out due to hostilities. pic.twitter.com/89PtrLj5Rr — NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2022

Olga Semidyanova, la mamma di 12 figli e medico di guerra morta in Ucraina

La morte di Olga Semidyanova è avvenuta qualche settimana fa, si pensa attorno al 3 marzo. Perché è da quel giorno che la sua famiglia non riceve più sue notizie. In una intervista rilasciata a un quotidiano ucraino, una delle figlie racconta il dolore per quella perdita di una donna che ha sempre prestato la sua vita al servizio degli altri:

“Sappiamo dove è stata uccisa, tra quali villaggi, ma non sappiamo a quali persone rivolgerci per poter portare a casa la salma, non sappiamo nemmeno in che condizioni, se è già sepolta da qualche parte”.

Storie di guerra, dove i corpi senza vita si mischiano alla storia di questi eventi tragici. Anche perché Olga Semidyanova era molto famosa in Ucraina e nella zona di Zaporizhzhya, dove viveva e dove probabilmente è stata uccisa in uno dei tanti attacchi militari. E quel suo lavoro di medico di guerra la portò anche ad affrontare la genesi del conflitto nel Donbass nel 2014.

“È diventata così forte che dopo la nascita di 6 figli è riuscita anche a crescere bambini di altri come se fossero i suoi. E quando il suo Paese aveva bisogno di persone, non poteva farsi da parte. Difendeva l’Ucraina, è stata una sua scelta, nessuno l’ha costretta”.

Aveva scelto di ricoprire quel ruolo e di portare a compimento quella sua missione umanitaria nel mondo. Perché la dottoressa Semidyanova si era sempre messa a disposizione del prossimo. Lo aveva fatto anche attraverso scelte personali e familiari. Dopo aver dato alla luce sei figli, aveva adottato altri sei bambini in difficoltà da un orfanotrofio. E per questo il suo Paese l’aveva premiata con il riconoscimento dell’Ordine d’Onore e Gloria. E quella sua voglia di aiutare sempre e costantemente gli altri, oggi, l’ha pagata con la vita. Per espletare quella sua missione che l’ha accompagnata per tutta la sua esistenza.