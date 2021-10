Oggi si chiude la storia di Alitalia, dopo 74 anni la compagnia di bandiera italiana non decollerà più

E’ un giorno triste per tutta Italia, 74 anni di Alitalia non si dimenticheranno. L’esordio di ITA avverrà sulla tratta Milano-Bari

Alitalia saluta il Paese, il suo ultimo decollo si chiama Az 1586. “Signore e signori, grazie per averci accompagnato per 74 anni. Oggi è il nostro ultimo volo Alitalia”, poche parole pronunciate dalla hostess Laura Manto con cui arriva la comunicazione ai passeggeri al momento dell’imbarco dell’ultimo volo nella storia della compagnia

È questo freddo codice alfanumerico che stasera sigillerà l’epilogo più triste di una storia lunga oltre 70 anni. Un ultimo atto senza lieto fine. Quando poco dopo alle 23.10 atterrerà a Fiumicino il volo Cagliari – Roma calerà il sipario sulla vecchia Alitalia che a mezzanotte passerà il testimone a Ita. Un lungo addio, quello che si consuma oggi, tra il dolore e la rabbia di chi non è salito a bordo, tra il rammarico e il rimpianto per una storia il cui destino era forse scritto in modo ineluttabile o, forse, avrebbe potuto avere un altro corso se fossero state compiute negli anni scelte diverse. Ma la storia non è fatta di se: Ita, probabilmente, continuerà a volare con il brand Alitalia ma quello che è certo è che la sua nascita, all’insegna della forte discontinuità imposta da Bruxelles, chiude definitivamente con il passato.

Il nuovo capitolo si chiama ITA, sperando che racconti pagine meno buie di quelle vissute da Alitalia. Domani alle 6 e 20 a Milano Linate ci sarà il primo decollo di Ita, la nuova compagnia che subentrerà ad Alitalia, a destinazione di Bari. Il primo giorno verranno operati dalla nuova compagnia guidata dall’ad Fabio Lazzerini e dal presidente Alfredo Altavilla 191 voli: 24 nazionali e 56 internazionali.

Anche se la maggior parte dei voli saranno operati fra Roma Milano, nel primo giorno di attività di Ita si volerà anche su mete internazionali: saranno operati 3 voli da Milano a Bruxelles, tre da Milano a Parigi, due da Roma verso Amsterdam e due verso Parigi, uno da Roma per Francoforte, Monaco, Londra, Madrid, Nizza, Tunisi. I voli saranno operati con degli Airbus e in volo ci sarà anche l’aereo con livrea celebrativa born in 2021.

La nuova compagnia che subentra domani ad Alitalia partirà complessivamente con 52 aerei e 2.800 dipendenti e per ora solo con il ramo ‘aviation’. I rami di manutenzione e dell’handling di Alitalia, infatti, saranno messi a gara in tempi successivi dall’amministrazione straordinaria. Il futuro della compagnia non sarà ‘stand alone’, come ha sottolineato nei giorni scorsi il presidente di Ita, Alfredo Altavilla: “il destino di Ita è quello di essere integrato all’interno di grandi gruppi a condizione di parità dignità con gli altri membri dell’alleanza e non come è accaduto nel passato ad Alitalia di essere trattato come il parente povero dell’alleanza”. La decisione sull’ingresso in una nuova alleanza, con Skyteam o con Star Alliance, potrebbe arrivare entro il primo trimestre del 2022 in vista dell’avvio di una possibile collaborazione già forse dall’estate.