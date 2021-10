Sulle colonne de L’Espresso arriva l’ipotesi che non ti aspetti, Matteo Salvini potrebbe rompere con Giorgetti e con la Lega e dare vita ad un nuovo soggetto politico. Il nome potrebbe essere “Prima gli italiani”, logo e slogan che già campeggia durante le manifestazioni della Lega ma che è di proprietà esclusiva dell’attuale leader.

Secondo quanto scritto da Antonio Fraschilla sull’edizione da ieri online dell’Espresso, Salvini sarebbe stanco di rimanere nel partito che nei fatti è diventato guidato da Giorgetti. Lui è il vero riferimento di Draghi, e questo lo si era capito da tempo, ma l’ex ministro degli interni sembra essersi ufficialmente stancato dell’ingerenza che l’attuale braccio destro del premier ha nelle dinamiche interne. Infatti Giorgetti oggi orienta l’opinione dei leghisti del nord e questo depotenzia il potere politico di Salvini.

Un nuovo partito di Salvini in caso di rottura con la Lega?

“Prima gli italiani”, potrebbe essere questo il nome del nuovo soggetto politico, andrebbe a raccogliere un bacino di leghisti composto di ex democristiani e berlusconiani attraccati in quota Carrocio in questi ultimi mesi a cui sommare gli appartenenti al fronte dei nazionalisti. Così come raccontata, a dire il vero, sembrerebbe l’attuale composizione della Lega. Al contrario, potrebbe avere un ruolo differente se andasse a conquistarsi l’elettorato in uscita costante da Forza Italia. Dunque lasciando alla Lega che diventerebbe di Giorgetti e a Fratelli d’Italia di Meloni la sfida sull’elettorato più estremista.

Nelle rivelazione pubblicata dall’Espresso però ad oggi sembra che il sostegno a questa idea arrivi soprattutto dalla frangia più nazionalista, sarebbero gli europarlamentari Zanni e Donato a caldeggiare il partito di Salvini. Questo però renderebbe complicato l’approdo del gruppo ex Dc ed ex Forza Italia nella nuova realtà. Le indicazioni sono fumose e di certo c’è poco, salvo che a spingere su questa idea ci sarebbe la figura di Roberto Calderoli: uno che già in passato aveva messo in ginocchio la Lega ai tempi di Umberto Bossi.