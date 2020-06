Notizie di oggi: la prima pagina del Corriere della sera

Sulla prima pagina del Corriere della Sera tra le notizie di oggi spicca la cronaca delle tensioni che si sono generate a Mondragone per la chiusura del complesso dei palazzi Ex Cirio a causa di un focolaio di covid 19. Dopo la creazione della zona rossa il sindaco del paese in provincia di Caserta Virgilio Pacifico ha fatto sapere che era in atto una rivolta nella zona rossa che coinvolge una cinquantina di cittadini italiani e stranieri. Il governatore Vincenzo De Luca ha annunciato l’arrivo di un contingente dell’esercito.

Le altre notizie in prima pagina sul Corriere: cosa è successo alla commissione del Senato dove è stato annullato il taglio dei vitalizi, un fatto di cronaca che coinvolge una ragazza vittima di violenza sessuale. A distanza di un anno ha organizzato la sua giustizia privata vendicandosi del violentatore con l’aiuto del fidanzato e di un amico. Il ragazzo, accoltellato, si è salvato per poco. Lei, appena 17 anni, ora è ai domiciliari come tutti gli altri protagonisti della vicenda. Sempre sul fronte covid il Corriere spiega che in Lombardia i “debolmente positivi” non saranno più conteggiati nei dati giornalieri sull’andamento dell’epidemia. Si tratterebbe di casi più «antichi», con un residuo di carica virale, quindi inevitabilmente più bassa. Abbastanza però da far risultare positivo il tampone e quindi finire nei casi di giornata, ma non a trasmettere socialmente il contagio. Oggi la scuola scende in piazza per protestare contro le nuove misure per la riapertura a settembre.