Notizie di oggi: la prima pagina del Corriere della Sera del 11 luglio

Le notizie di oggi sulla prima pagina del Corriere della Sera: Gramellini molto polemico nei confronti della possibile candidatura di Lopalco sottolinea alcune “macchie trascurabili” sulle previsioni dell’emergenza coronavirus. Con il piccolo dettaglio che non è ancora finita: “L’unico dubbio era se sarebbero entrati prima in politica o nei reality. I divi del Covid hanno scelto la strada più facile: l’epidemiologo Pierluigi Lopalco, con quel pizzetto telegenico da Lenin delle ampolle, s’accinge a candidarsi nella lista di Emiliano in Puglia per aiutarlo a resistere alla seconda ondata di Otto, con l’obiettivo di garantire il distanziamento sociale almeno nelle urne. Già ml pregusto gli slogan: “Più tamponi per tutti»” e “Per una politica delle mani pulite, anzi disinfettate.” Qualche povero dl spirito rinfaccerà al professor Lopalco certe perplessità, poi rientrate, sull’utilità delle mascherine, e quella profezia, fortunatamente sbagliata, sui ragazzi della movida milanese che entro la metà dl giugno avrebbero contagiato i loro genitori. Ma si tratta dl macchie trascurabili, destinate a sciogliersi sotto i raggi della Scienza Non date retta agli intinti fessi come il sottoscritto, i quali pensano che la poltka sia un mestiere complicato che va appreso da giovani in apposite scuole di partito e poi affinato per tutta la vita. Molto meglio affidarsi a chi non ne sa nulla, come stiamo facendo da quasi trent’anni con splendidi risulati”.

Le notizie di oggi in prima pagina infatti riguardano due fatti importanti per la gestione dell’epidemia. Come spiega Fiorenza Sarzanini l’indice RT di cinque regioni è tornato sopra 1. E la probabile proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre, annunciata ieri da Conte e oggetto di forti critiche da parte dell’opposizione. Ci sarà un passaggio in parlamento?