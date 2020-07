Notizie di oggi 3 luglio: la prima pagina di Libero

Le notizie di oggi in prima pagina su Libero: continua la saga di Berlusconi e il complotto dei giudici: yawn, una volta d’estate il gossip era più divertente. Il direttore Pietro Senaldi oggi ha il coraggio di parlare della sceneggiata di Salvini sull’eterofobia: “A furia di rivendicare i propri diritti, anche il mondo progressista dei diritti civile è andato in cortocircuito. Come se non bastassero i guai economici, alle spine della maggioranza da qualche tempo si è aggiuntala famosa legge anti-omofobia. Naturalmente essa prende origine da un’idea condivisibile, ovverosia proteggere gli omosessuali da soprusi, violenze e discriminazioni. Purtroppo però la norma rischia di finire malamente, a tutelare alcune categorie a danno dl altre”. Senaldi ci spieghi quali. Anche perché, se mai in un universo parallelo esistesse qualcuno discriminato o oggetto di violenza perché etero, verrebbe tutelato dalla nuova legge perché al comma 1 dell’articolo 604-bis del codice penale alle parole “propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi” viene aggiunto “oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere”.

Le altre notizie in prima pagina di oggi su Libero. Continua la grande iniziativa del coupon per Silvio Berlusconi senatore a vita. Ieri vi facevamo notare tutta la coerenza di Libero nel proporlo ai suoi lettori: “Sia chiaro che i senatori a vita non servono a niente e vanno aboliti, spiegava qualche tempo fa Vittorio Feltri. Anche perché sono una “dittatura dei pannoloni”. Sarà per questo che oggi Libero e Vittorio Feltri propongono di fare senatore a vita Silvio Berlusconi: perché anche lui ormai non serve più a niente. Infatti su Libero è possibile ritagliare e inviare (magari via fax, siamo o non siamo nel 1980? E i piccioni? Cosa v’hanno fatto i piccioni viaggiatori?) un pregevole coupon con una petizione per Berlusconi senatore a vita”