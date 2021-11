Il no vax di Trieste positivo al Covid che pensava di curarsi da solo ed è morto

L’uomo insieme alla moglie gestiva un bed and breakfast ed era titolare di una piccola impresa. Secondo la ricostruzione del quotidiano, l’imprenditore era risultato positivo una settimana fa e aveva iniziato a mostrare i primi sintomi della malattia da qualche giorno. Nonostante il parere contrario dei medici aveva scelto di farsi curare a casa con le cure domiciliari invece di andare in ospedale. Ma, come spesso accade con il Covid, le sue condizioni si sono aggravate a causa di una crisi cardiaca. Sono intervenuti i sanitari del 118 ma per l’uomo non c’era più niente da fare, era già in arresto cardiaco e i numerosi tentativi di rianimazione non sono serviti a salvargli la vita. Anche la moglie e i due figli, di 6 e 8 anni, sono positivi e sintomatici.