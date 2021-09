“No vax? Sì dux”: la battuta di Bersani sulla vicinanza tra destra e chi si oppone al vaccino

Il leader di Articolo Uno ha messo nel mirino i no vax, sì dux. Per lui al vaglio anche la legge Mancino, rispetto per chi ha paura

Pierluigi Bersani, ospite fisso a diMartedì, nel corso dell’ultima puntata ha offerto la sua personalissima visione dei no vax e delle categorie di cui si compongono. Ecco allora che l’ex segretario del Partito Democratico ha spiegato che ci sono i “no-vax, sì-dux”. Bersani li ha definiti i “più rumorosi”, prima di identificarli nella maxi area dei “fascisti”. Una definizione difficile effettivamente da strappargli di dosso. “Stanno facendo un’operazione politica, sono fascisti – commenta l’ex candidato premier -. E lì si potrebbe pensare di applicare la legge Mancino”. Nel video che potete guardare cliccando qui Bersani ha individuato nei facinorosi più estremi tutti quelli che oggi caldeggiano le teoria promosse da Meloni e Salvini. Secondo il leader di Articolo Uno potrebbero essere condannati, ai sensi della legge Mancino, ovvero la norma che sanziona e condanna frasi, gesti, azioni e slogan aventi per scopo l’incitamento all’odio, l’incitamento alla violenza, la discriminazione e la violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali.

Bersani sui no vax sì dux, “Si pensi all’applicazione della Legge Mancino”

Il leader delle sinistre a sinistra del Pd però non dimentica quello che è. Tra coloro i quali sono oggi ancora lontani dai vaccini non ci sono solamente i no vax, ma anche intellettuali e gente banalmente spaventata. Se verso i primi è legittimo anche ingaggiare battaglie di concetto, verso i secondi va utilizzata una sensibilità differente.

“C’è gente che ha paura del vaccino, io ho utilizzato il sistema della paura per paura – dice Bersani -. Io li descrivo un po’ quel che mi è capitato si sentire e vedere nella fase acuta del Covid, provo a spiegare cosa vuol dire ammalarsi sul serio. Cosa voglia dire non sentire il fiato o morire in quel modo lì”. Un atteggiamento di ragionevolezza che effettivamente dovrebbe essere adottato da molti.. E’ chiaro che oggi il Covid abbia portato il dibattito pubblico ad incancrenirsi. E’ sì vero però che bisogna essere attenti a distinguere legittime paure e folli posizioni. Delle prime bisogna avere cura e rispetto, perchè le paure si eliminano.