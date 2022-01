La no vax di Lodi morta di Covid dopo aver rifiutato il ricovero. Scriveva: “Non sono una cavia”

Nonostante facesse enorme fatica a respirare, ha rifiutato fino all’ultimo il ricovero per Covid ed è morta poche ore dopo. È successo a Lodi, la donna aveva 52 anni e si chiamava Barbara Fisichella, era operatrice giudiziaria al casellario della Procura di Lodi e originaria di Codogno e parente di monsignor Rino Fisichella, arcivescovo e presidente del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione, anche lui originario di Codogno. Era malata da circa dieci giorni, sui social si vantava della sua decisione di non vaccinarsi scrivendo: “Non sono una cavia”.

La no vax di Lodi morta di Covid dopo aver rifiutato il ricovero che scriveva: “Non sono una cavia”

Le sue condizioni sono peggiorate al punto da indurre i familiari a chiamare l’ambulanza. Ma le sue convinzioni l’hanno portata a rifiutare le cure, delle quali aveva disperato bisogno. Come fa notare il quotidiano Il Giorno lo scorso 28 novembre sul suo profilo Facebook aveva postato una foto con la scritta “Io non mi vaccino, non sono una cavia”, con l’immagine di un pugno che spacca una siringa. La sua scomparsa prematura ha lasciato attoniti i colleghi e sollevato ancora una volta il tema della vaccinazione e della fiducia nella comunità scientifica come unica arma di difesa contro il virus.

La vicenda arriva a poche settimane da un caso simile, avvenuto sempre in provincia di Lodi: a inizio gennaio un’altra donna, una casalinga di 46 anni di nome Brunella Marchetti, è morta al Policlinico di Milano in seguito alla polmonite bilaterale causata dal Covid, dopo aver trascorso circa un mese in terapia intensiva. Anche lei aveva rifiutato il vaccino e le prime cure farmacologiche. Nel Lodigiano, zona nella quale si era maggiormente diffuso il virus all’inizio della pandemia nel 2020, circa il 10% della popolazione over 12 non ha ancora ricevuto nessuna dose di vaccino. Un numero tra i più bassi in una regione, la Lombardia, tra quelle che hanno invece il tasso di vaccinazione più alto d’Italia.