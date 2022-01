Tante le polemiche per il video di auguri di Capodanno no-vax pubblicato su Facebook, e in seguito rimosso, dal Comitato Fortitudo di Cremona che ha preso le distanze dall’accaduto scusandosi pubblicamente.

“A morte chi ha il vaccino”, l’augurio dalla festa di Capodanno no-vax | VIDEO

Un video con un gruppo di persone che festeggiano l’arrivo del nuovo anno, probabilmente in un’abitazione privata. Tutto bene fino a qui, finché non inizia il di “Libertà! Libertà! Libertà! A morte chi ha il vaccino! Bruciamo le galere!”. Sono questi gli “auguri” pronunciati fuoricampo da una voce durante il brindisi di Capodanno del Comitato Fortitudo di Cremona, di cui fanno parte anche esponenti No-vax.

Diverse le reazioni di sdegno e le polemiche per il video sui social network, tanto che lo stesso Comitato ha rimosso il filmato scusandosi e prendendo le distanze dalle frasi pronunciate.

In una nota del Comitato pubblicata su Facebook si legge: “Nel corso della serata dell’ultimo dell’anno abbiamo pubblicato un video celebrativo che aveva lo scopo di festeggiare un anno di lotta e di controinformazione. Purtroppo una persona presente alla festa, che non appartiene al Comitato Fortitudo, ha espresso una frase che nel baccano festoso ci è sfuggita e che troviamo assolutamente non in linea con il nostro pensiero e dalla quale prendiamo le distanze. Noi siamo per la pace, per la verità e l’amore fra le persone. Vaccinati e non. Il Comitato non ha mai augurato la morte a nessuno e accogliamo e aiutiamo economicamente tutti coloro che si rivolgono a noi. Ci scusiamo soprattutto perché siamo stati ingenui e leggeri e non abbiamo controllato il video prima di pubblicarlo”.

“La persona che ha pronunciato quelle parole è già stata allontanata e non parteciperà mai alle nostre attività a nessun titolo”, ha specificato la nota pubblicata.