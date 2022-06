La strage in una chiesa cattolica durante la messa in Nigeria dove sono morte almeno 50 persone

Una vera e propria strage quella perpetrata da un commando di uomini armati che a Ondo, nel sud-ovest della Nigeria, si è introdotto nella chiesa cattolica di San Francesco, sparando sui fedeli riuniti per celebrare la Pentecoste. Il bilancio delle vittime, per il momento, è fermo a cinquanta morti, ma potrebbero essere molti di più, come riferiscono diversi media locali. Tra i bersagli degli attentatori anche donne e bambini; diversi i feriti, alcuni dei quali trasportati in ospedale in gravissime condizioni. Gli attentatori hanno aperto il fuoco e, come confermato dalla polizia locale, utilizzato esplosivi contro i fedeli all’interno dell’edificio. Inoltre, un sacerdote e alcuni fedeli sono stati rapiti.

“Stavo passando da quelle parti quando ho sentito una forte esplosione e degli spari all’interno della chiesa”. Ha raccontato un testimone affermando di aver visto almeno cinque uomini armati all’interno della chiesa prima di fuggire per mettersi in salvo. Come riporta il portavoce della polizia dello Stato, Ibukun Odunlami, la responsabilità dell’attacco non è stata ancora rivendicata, ma è certo che gli assalitori si sono introdotti in chiesa con armi da fuoco ed esplosivi. “È ancora presto per dire con esattezza quante persone sono state uccise. Ma molti fedeli hanno perso la vita e altri sono rimasti feriti nell’attacco”.

“Un attacco vile e satanico”, l’ha definito il governatore locale, Arakunrin Oluwarotimi Akeredolu. “Un assalto calcolato alle persone amanti della pace del Regno di Owo che hanno goduto di relativa pace nel corso degli anni”, ha dichiarato il governatore dell’Ondo affermando che questa “È una domenica nera per Owo. Sono scioccato a dir poco. Tuttavia, impegneremo ogni risorsa disponibile per dare la caccia a questi assalitori e per fargliela pagare. Non ci piegheremo mai alle macchinazioni di elementi senza cuore nella nostra volontà di liberare il nostro Stato dai criminali”, ha affermato Akeredolu”. Poi ha concluso: “Esorto il nostro popolo a rimanere calmo e vigile. A non farsi giustizia da solo”.