Alessandro Maja e le lettere ai suoceri per chiedere del figlio Nicolò, che ha ferito gravemente

La notte tra il 3 e il 4 maggio scorso, a Samarate (Varese), Alessandro Maja ha ucciso la figlia Giulia Maja, 16 anni e sua madre Stefania Pivetta, 56 anni. Nicolò Maja, 23 anni, quella stessa notte è stato gravemente ferito dal padre ma è sopravvissuto e ha lasciato l’ospedale in cui è stato ricoverato per continuare la riabilitazione fuori dalla struttura.

Le lettere di Alessandro e le risposte del nonno di Nicolò

Alessandro Maja si trova in carcere a Monza, accusato dell’omicidio delle due donne e del tentato omicidio del figlio. In questi mesi ha scritto delle lettere ai suoceri per informarsi sulle condizioni di salute del figlio. Il nonno di Nicolò ha risposto a queste lettere descrivendo le condizioni di salute del ragazzo. «Io e mia moglie Ines abbiamo passato ogni giorno in ospedale. Una cosa terribile. In tantissimi ci hanno sostenuto, a partire dal sindaco di Samarate Enrico Puricelli, che ieri mattina, dopo le dimissioni, siamo andati a trovare» racconta il nonno di Nicolò. «Gli ho scritto per filo e per segno quello che ha passato Nicolò, ma a ogni lettera aggiungevo: “Ps: vorrei sapere da te se sei un uomo”», riporta Il Messaggero. L’avvocato dei nonni materni di Nicolò ha spiegato a Fanpage che il percorso di riabilitazione di Nicolò sarà ancora lungo: «Il cammino è ancora lungo, ma ha avuto una ripresa davvero strepitosa. Ha ripreso tutte le facoltà cognitive, mentre per il resto ci vorrà una lunga riabilitazione, un intervento chirurgico da fare, ma gli auguro di tornare ad una vita piena e che possa superare il dramma che ha vissuto». Sempre secondo quanto riportato da Fanpage, il ragazzo sembrerebbe non ricordare chiaramente gli eventi dello scorso maggio.

Nicolò invece ha rilasciato una dichiarazione in cui ringrazia della vicinanza e dice: «Ora inizia una nuova vita e cercherò di ricostruirla. Sono pronto per questa avventura, ce la metterò tutta».

(In copertina: Nicolò Maja con Enrico Puricelli, dai social)