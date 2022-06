Aveva solo cinque giorni di vita: è morta per denutrizione la neonata di Burgos?

Aveva solo cinque giorni di vita la neonata morta a Burgos, in provincia di Sassari in Sardegna. Sua madre ne ha una trentina. E sul decesso della bambina sono state aperte delle indagini: è stata nutrita dopo la sua nascita?

Neonata morta a Burgos in Sardegna a cinque giorni di vita. Le indagini

Come racconta La Nuova Sardegna i soccorritori del 118 chiamati nell’appartamento nel centro di Burgos, paese in provincia di Nuoro si sono trovati davanti a una scena tanto inconsueta quanto scioccante. La bimba, in condizioni che alla vista sembrerebbero indicare segni di denutrizione e disidratazione, era stata messa sul letto. Nella stanza “sangue, sporcizia e le tracce visibili di un parto avvenuto proprio lì – pochi giorni prima- in condizioni di assoluto degrado”. Non c’era purtroppo niente da fare: la neonata era già morta, forse già tempo. La Procura della

Repubblica di Nuoro ha aperto un’inchiesta per infanticidio, il cui titolare è il sostituto procuratore Giorgio Bocciarelli. Nell’appartamento oltre alla madre della neonata morta a Burgos si trovavano anche i suoi genitori e sua sorella. Sono stati tutti interrogati ieri e iscritti nel registro degli indagati. Sarà l’autopsia a confermare se la bimba sia davvero morta per non essere mai stata nutrita, come segnalato dai soccorritori dopo un primo esame visivo, o per un’altra causa. Il corpicino non sembra presentare segni di violenza ma ci sono alcuni elementi che il sostituto procuratore dovrà chiarire, a partire dalla situazione di degrado in cui versava la madre e la sua famiglia: la nascita della bambina non era stata ancora neanche denunciata all’ufficio anagrafe del Comune, e la bimba è stata partorita in casa. Perché la mamma della neonata morta a Burgos non si è rivolta a un medico? I servizi sociali erano a conoscenza della situazione? Come è possibile che in un paese di appena mille abitanti nessuno abbia provato a portare alla luce una situazione così critica?