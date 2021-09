La Tunisia avrà la sua prima premier donna

C’è sempre una prima volta. Questa volta tocca alla Tunisia rompere con le vecchie e ataviche “tradizioni” e, per la prima volta nella sua storia, sarà una donna a guidare il governo del Paese. Il Presidente Kais Saied, infatti, ha scelto Najla Bouden Romdhane come prossimo primo ministro. La 63enne, che già in passato ha ricoperto ruoli all’interno della macchina amministrativa (per quel che riguarda il comparto scuola) ha ricevuto l’incarico per la formazione del nuovo governo.

Najla Bouden Romdhane, la prima donna a capo del governo in Tunisia

L’indiscrezione arriva dall’agenzia di stampa Tap e trova conferme anche da altre fonti tunisine. La nota diffusa dalla Presidenza (la Tunisia è una Repubblica semi-presidenziale), arriva a due mesi dalla sospensione del parlamento. Lo scorso 25 luglio, infatti, Kais Saied aveva sollevato dal suo incarico l’allora primo ministro Hichem Mechichi dopo le proteste e i disordini in piazza contro il governo. Adesso Najla Bouden Romdhane avrà l’onore e l’onere di restituire una credibilità al governo di Tunisi davanti agli occhi dei cittadini. Anche perché buona parte dell’opinione pubblica aveva etichettato come “colpo” di Stato la decisione unilaterale di sciogliere il Parlamento e sollevare l’ormai ex premier.

Chi è la nuova premier tunisina

Najla Bouden Romdhane ha 63 anni. Laureata in geologia è stata anche professoressa nelle scuole superiori tunisine. Poi, nel 2011, ha iniziato a muovere i suoi primi passi all’interno della macchina amministrativa. Prima come direttore generale (con il ruolo di responsabile della qualità) all’interno del Ministero della Pubblica Istruzione, poi nel 2015, venne nominata capo della verifica dell’attuazione dei progetti e del raggiungimento degli obiettivi della riforma scolastica, al fianco dell’allora capo del dicastero. Adesso è stata chiamata a ricostruire il governo tunisino, al centro di mille contraddizioni e tensioni interne. Sarà lei l’11 premier del governo della rivoluzione. Sarà lei a essere la prima donna a guidare un esecutivo in Tunisia.